Асмус раздавала автографы, а Эйдельштейн стоял на голове: чем запомнилось открытие фестиваля «Горький fest» 2023 в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Горький fest» стартовал в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

VII фестиваль нового российского кино «Горький fest» стартовал в Нижнем Новгороде 7 июля. На ковровую дорожку перед театром драмы имени Горького в этот знойный вечер вышли звезды российского кино Нонна Гришаева, Кристина Асмус, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Анна Невская, Олеся Судзиловская, Равшана Куркова, Ольга Филиппова, Александра Ревенко, Георгий Перадзе, Марк Эйдейштельн, режиссер Алексей Учитель, продюсер Рубен Дишдишян и многие другие.

На фестивале было множество запоминающихся образов. Фото: Мария СОРОКИНА

Равшана Куркова появилась на ковровой дорожке в женственном голубом платье. Фото: Мария СОРОКИНА

По традиции их встречали президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева.

Организаторы фестиваля встречают гостей. Фото: Мария СОРОКИНА

Атмосфера на празднике кино была поистине теплой и уютной. Многие артисты пришли со своими семьями и активно взаимодействовали с собравшимися зрителями.

Анна Снаткина посетила фестиваль вместе с семьей. Фото: Мария СОРОКИНА

Артисты активно общались с публикой (в кадре Нонна Гришаева). Фото: Мария СОРОКИНА

Например, актриса Кристина Асмус неустанно раздавала автографы и старалась сфотографироваться со всеми желающими. Такая открытость встречалась позитивно — зрители выражали благодарность за проделанный труд и осыпали знаменитостей комплиментами.

Кристина Асмус без устали раздавала автографы. Фото: Мария СОРОКИНА

Бурными аплодисментами было встречено появление нижегородского актера Марка Эйдельштейна. Звезда сериала «Монастырь» вышел на красную ковровую дорожку в кепке с символикой фестиваля, по пути оставил автограф в паспорте фанатки, по видеотрансляции передал привет маме, а затем вновь удивил публику своим перфомансом. На этот раз актер не стал делать сальто, но решил постоять на голове.

Марк Эйдейштельн вновь удивил публику. Фото: Мария СОРОКИНА

- Я жду, что фестиваль будет еще лучше, чем в прошлом году. Этот город на слиянии рек - мой любимый. Это мой дом! Я очень счастлив и благодарен тому, что «Горький fest» так случайно начался сегодня, на следующий день после того, как я получил диплом об окончании университета. Для меня это очень принципиальный момент. Планы у меня грандиозные! - рассказал актер.

Своим присутствием мероприятие почтил глава региона Глеб Никитин. Он выразил благодарность организаторам фестиваля и назвал «Горький fest» жемчужиной культурной программы Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин посетил фестиваль «Горький fest». Фото: Мария СОРОКИНА

- Фестиваль с каждым годом меняет пространство вокруг себя. В этот раз - около 40 площадок в Нижнем Новгороде и районах области. Вместе с этим Нижегородская область настолько богата и многогранна, что всегда есть возможности для дальнейшего развития. Очень здорово, что наше желание показывать нижегородцам и гостям города кино, знакомить их с этим искусством находит встречные намерения. Фестиваль объединяет огромное количество ярких и талантливых людей. Спасибо всей команде «Горький fest» , - подчеркнул Никитин.

Организаторы также поблагодарили губернатора за предоставленную возможность и пообещали, что в этом году фестиваль приятно удивит не только обилием площадок, но и качеством отобранных работ.

- Этот седьмой по счету фестиваль посвящен 100-летию великого Леонида Гайдая. Его фильмами, а также фильмами тех, кто сегодня снимает комедии, мы будем переосмыслять кино, и, конечно, смотреть конкурсные картины и выбирать тех, кто откликается в нашей душе, - заметил Михаил Пореченков.

Позднее в стенах драмтеатра состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. Ведущие кратко напомнили о предыдущих фестивалях, рассказали некоторые факты про Леонида Гайдая. После выступления акапельного трио Jukebox официальная часть продолжилась.

Выступление трио Jukebox. Фото: Мария СОРОКИНА

Приз «За вклад в развитие современного российского кино» вручили режиссеру Алексею Учителю. Тот, в свою очередь, сердечно поблагодарил организаторов за проведение фестиваля и за высокую оценку своего труда.

риз «За вклад в развитие современного российского кино» вручили режиссеру Алексею Учителю. Фото: Мария СОРОКИНА

- Я всем желаю прекрасного фестиваля. Чтобы после просмотра фильмов на выходе из зала вы плакали, смеялись, чувствовали и, самое главное, были неравнодушны. Спасибо!

Напомним, фестиваль «Горький fest» будет проходить до 13 июля. Жюри конкурса будет оценивать 16 работ, среди которых короткометражки и полный метр, игровые и неигровые фильмы различных жанров. Нижегородцам покажут лучшие современные комедии в рамках внеконкурсной программы «Не Гайдаем единым», также в рамках программы «Глаз народа» состоится премьера второй части фильма «Михаил Горшенев, легенда о Короле и Шуте», показ фильма «Поехавшая», повествующего о путешественнице из Нижнего Новгорода, а также еще много интересного.