Кристина Асмус и Равшана Куркова приехали в Нижний Новгород на открытие «Горький fest» Фото: Мария СОРОКИНА

Кристина Асмус и Равшана Куркова приехали в Нижний Новгород на открытие фестиваля «Горький fest 2023». На месте событий побывал корреспондент «Комсомолки».

Открытие VII фестиваля нового российского кино «Горький fest 2023» прошло в Нижнем Новгороде в пятницу, 7 июля. Как всегда, между отелем Sheraton и театром драмы на Большой Покровской для знаменитостей была ковровая дорожка. В этом году гостями фестиваля стали многие звезды российского кино, среди них Кристина Асмус, Равшана Куркова, Марк Эйдельштейн, Алексей Учитель, Анна Снаткина и многие другие.

Звезды прошлись по красной дорожке 7 июля Фото: Мария СОРОКИНА

В состав жюри в этом году вошли актер и кинорежиссёр Евгений Сангаджиев, кинооператор Юрий Коробейников, кинокритик Лариса Малюкова, актриса Кристина Асмус, продюсер Елена Гликман и сценарист Екатерина Мавроматис.

-Я в Нижнем Новгороде была много раз на гастролях театра Ермоловой, я много раз была в жюри, но на Горький fest я впервые, - делится Кристина Асмус.

Ведущими церемонии открытия стали актер Вячеслав Чепуренко и Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева.

-Обожаю этот город, обожаю этот театр. Я недавно здесь была на гастролях и это лучшая площадка, на которой мне было невероятно удобно и хорошо играть спектакль, - рассказала Нонна Гришаева о своих гастролях в Нижегородском театре драмы.

Напомним, фестиваль нового российского кино «Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля.