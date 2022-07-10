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Общество10 июля 2022 17:30

Соблазнительное платье Равшаны Курковой и экстравагантные эполеты Риты Крон: чем запомнилось открытие фестиваля Горький fest в Нижнем Новгороде

Опубликованы фото с церемонии открытия фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде
Мария СОРОКИНА
Церемония открытия фестиваля «Горький fest» состоялась в Нижнем Новгороде.

Церемония открытия фестиваля «Горький fest» состоялась в Нижнем Новгороде.

Фото: Мария СОРОКИНА

Шестой фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде 8 июля. По уже сложившейся традиции, церемония открытия проходила у театра Драмы имени Горького. Бурными аплодисментами зрители встретили президента фестиваля Михаила Пореченкова и генерального продюсера Оксану Михееву. Их появление ознаменовало начало церемонии открытия. Следом появились звездные гости, среди которых актрисы Анна Снаткина, Равшана Куркова, Елена Бирюкова, актеры Сергей Пускепалис, Федор Лавров и другие. В числе почетных гостей — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с супругой и министр культуры в регионе Наталья Суханова с супругом.

В числе почетных гостей Наталья Суханова с супругом.

В числе почетных гостей Наталья Суханова с супругом.

Фото: Мария СОРОКИНА

К слову, супруга губернатора Екатерина произвела фурор на красной ковровой дорожке, ее золотистое сверкающее платье не пропустил ни один объектив.

Многих покорило золотистое платье Екатерины Никитиной.

Многих покорило золотистое платье Екатерины Никитиной.

Фото: Мария СОРОКИНА

Еще одним из наиболее запоминающихся стал брутальный образ певицы Риты Крон — локальный черный комплект дополнили декоративные эполеты и кожаный пояс.

Одним из наиболее запоминающихся стал образ Риты Крон.

Одним из наиболее запоминающихся стал образ Риты Крон.

Фото: Мария СОРОКИНА

Стоит заметить, что наряд полностью соответствовал настроению фестиваля, ведь в этом году его лозунгом стало название одной из песен группы «Кино» – «Место для шага вперед».

О том, что фестиваль умеет удивлять, стало понятно сразу. Кое-кто из участников заявился на красную дорожку в шортах и кроссовках.

Кое-кто из участников заявился на красную дорожку в шортах и кроссовках.

Кое-кто из участников заявился на красную дорожку в шортах и кроссовках.

Фото: Мария СОРОКИНА

К слову об удивительном, как заверили организаторы, в этом году подбор фильмов конкурсной программы поистине разношерстный. Так, полнометражки соревнуются с короткометражками, игровые фильмы с не игровыми. Впервые в истории фестиваля вклинился жанр мокьюментари. Такое разнообразие — во многом заслуга нового программного директора Андрея Апостолова. Он, кстати, тоже появился на красной ковровой дорожке.

Андрей Апостолов на открытии фестиваля «Горький fest».

Андрей Апостолов на открытии фестиваля «Горький fest».

Фото: Мария СОРОКИНА

Церемония открытия состоялась в стенах драмтеатра. С приветственным словом обратился Михаил Пореченков:

- Очень приятно, что так много людей пришли сегодня в этот зал! Я рад вас всех здесь приветствовать. Всех поздравляем с началом фестиваля! Мы стараемся, работаем и хотим, чтобы нижегородцы смотрели и хорошее интересное, душевное кино было в нашей стране, - сказал Михаил Пореченков.

Также он выразил благодарность Глебу Никитину за его активность и даже некоторый авантюризм, ведь фестиваль удавалось проводить даже в ковидный период.

В свою очередь, Глеб Никитин заверил, что фестиваль продолжит развиваться. Даже намекнул, что, благодаря фестивалю, в следующем году в здании драмтеатра наконец-то появится кондиционер. Вдобавок он заметил, что кинематограф должен быть не только на онлайн-платформах, поэтому всевозможная поддержка будет оказываться кинотеатрам и далее.

- Я думаю, что каждый сегодня одинаково счастлив. Гости — потому что они смогут принять участие в великолепном фестивале и посмотреть замечательный город, ну а нижегородцы потому, что к нам в очередной раз приехали крутые ребята — звезды отечественного кино. Мы можем себе позволить увидеть их воочию сфотографироваться с ними, пообщаться. Я, например, только что первый раз в жизни пообщался со своей любимой актрисой, - добавил глава региона.

Первую в этом году статуэтку Максима Горького вручили продюсеру Рубену Дишьдишяну в номинации «За вклад в развитие современного кино». С его подачи свет увидели сотни фильмов и сериалов, среди которых «Т-34», «Чики» и другие.

Рубен Дишдишян - обладатель специального приза кинофестиваля (на фото в центре вместе с дочерью).

Рубен Дишдишян - обладатель специального приза кинофестиваля (на фото в центре вместе с дочерью).

Фото: Мария СОРОКИНА

- Мне действительно очень нравится Нижний Новгород! Он какой-то очень атмосферный и с характером. Приезжаю сюда с большой радостью! Буду рекомендовать всем своим друзьям. Уже запланировал приехать сюда дней на десять, чтобы все посмотреть. Еще хочу сказать спасибо зрителям. Мы все это делаем для вас и если вы это цените, значит, наш труд не напрасен, - признался Рубен Дишдишян.

В день открытия нижегородцам показали фильм режиссера Александра Ханта «Межсезонье», который проходит вне конкурсной программы.

Стоит отметить, что в этом году программа фестиваля очень насыщенная. Помимо конкурсных фильмов зрители увидят киноленты, посвященные жизни и творчеству Виктора Цоя и работы, снятые под влиянием творчества Алексея Балабанова. Кроме того, в рамках программы «Переквалификация» нижегородцам покажут фильмы начинающих режиссеров, которые ранее уже были задействованы в кино, но в другом амплуа.

Напомним, посещение фестиваля бесплатное, но вход на ряд площадок осуществляется по предварительной записи.

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