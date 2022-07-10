Соблазнительное платье Равшаны Курковой и экстравагантные эполеты Риты Крон: чем запомнилось открытие фестиваля Горький fest в Нижнем Новгороде

Церемония открытия фестиваля «Горький fest» состоялась в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Шестой фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде 8 июля. По уже сложившейся традиции, церемония открытия проходила у театра Драмы имени Горького. Бурными аплодисментами зрители встретили президента фестиваля Михаила Пореченкова и генерального продюсера Оксану Михееву. Их появление ознаменовало начало церемонии открытия. Следом появились звездные гости, среди которых актрисы Анна Снаткина, Равшана Куркова, Елена Бирюкова, актеры Сергей Пускепалис, Федор Лавров и другие. В числе почетных гостей — губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с супругой и министр культуры в регионе Наталья Суханова с супругом.

В числе почетных гостей Наталья Суханова с супругом. Фото: Мария СОРОКИНА

К слову, супруга губернатора Екатерина произвела фурор на красной ковровой дорожке, ее золотистое сверкающее платье не пропустил ни один объектив.

Многих покорило золотистое платье Екатерины Никитиной. Фото: Мария СОРОКИНА

Еще одним из наиболее запоминающихся стал брутальный образ певицы Риты Крон — локальный черный комплект дополнили декоративные эполеты и кожаный пояс.

Одним из наиболее запоминающихся стал образ Риты Крон. Фото: Мария СОРОКИНА

Стоит заметить, что наряд полностью соответствовал настроению фестиваля, ведь в этом году его лозунгом стало название одной из песен группы «Кино» – «Место для шага вперед».

О том, что фестиваль умеет удивлять, стало понятно сразу. Кое-кто из участников заявился на красную дорожку в шортах и кроссовках.

Кое-кто из участников заявился на красную дорожку в шортах и кроссовках. Фото: Мария СОРОКИНА

К слову об удивительном, как заверили организаторы, в этом году подбор фильмов конкурсной программы поистине разношерстный. Так, полнометражки соревнуются с короткометражками, игровые фильмы с не игровыми. Впервые в истории фестиваля вклинился жанр мокьюментари. Такое разнообразие — во многом заслуга нового программного директора Андрея Апостолова. Он, кстати, тоже появился на красной ковровой дорожке.

Андрей Апостолов на открытии фестиваля «Горький fest». Фото: Мария СОРОКИНА

Церемония открытия состоялась в стенах драмтеатра. С приветственным словом обратился Михаил Пореченков:

- Очень приятно, что так много людей пришли сегодня в этот зал! Я рад вас всех здесь приветствовать. Всех поздравляем с началом фестиваля! Мы стараемся, работаем и хотим, чтобы нижегородцы смотрели и хорошее интересное, душевное кино было в нашей стране, - сказал Михаил Пореченков.

Также он выразил благодарность Глебу Никитину за его активность и даже некоторый авантюризм, ведь фестиваль удавалось проводить даже в ковидный период.

В свою очередь, Глеб Никитин заверил, что фестиваль продолжит развиваться. Даже намекнул, что, благодаря фестивалю, в следующем году в здании драмтеатра наконец-то появится кондиционер. Вдобавок он заметил, что кинематограф должен быть не только на онлайн-платформах, поэтому всевозможная поддержка будет оказываться кинотеатрам и далее.

- Я думаю, что каждый сегодня одинаково счастлив. Гости — потому что они смогут принять участие в великолепном фестивале и посмотреть замечательный город, ну а нижегородцы потому, что к нам в очередной раз приехали крутые ребята — звезды отечественного кино. Мы можем себе позволить увидеть их воочию сфотографироваться с ними, пообщаться. Я, например, только что первый раз в жизни пообщался со своей любимой актрисой, - добавил глава региона.

Первую в этом году статуэтку Максима Горького вручили продюсеру Рубену Дишьдишяну в номинации «За вклад в развитие современного кино». С его подачи свет увидели сотни фильмов и сериалов, среди которых «Т-34», «Чики» и другие.

Рубен Дишдишян - обладатель специального приза кинофестиваля (на фото в центре вместе с дочерью). Фото: Мария СОРОКИНА

- Мне действительно очень нравится Нижний Новгород! Он какой-то очень атмосферный и с характером. Приезжаю сюда с большой радостью! Буду рекомендовать всем своим друзьям. Уже запланировал приехать сюда дней на десять, чтобы все посмотреть. Еще хочу сказать спасибо зрителям. Мы все это делаем для вас и если вы это цените, значит, наш труд не напрасен, - признался Рубен Дишдишян.

В день открытия нижегородцам показали фильм режиссера Александра Ханта «Межсезонье», который проходит вне конкурсной программы.

Стоит отметить, что в этом году программа фестиваля очень насыщенная. Помимо конкурсных фильмов зрители увидят киноленты, посвященные жизни и творчеству Виктора Цоя и работы, снятые под влиянием творчества Алексея Балабанова. Кроме того, в рамках программы «Переквалификация» нижегородцам покажут фильмы начинающих режиссеров, которые ранее уже были задействованы в кино, но в другом амплуа.

Напомним, посещение фестиваля бесплатное, но вход на ряд площадок осуществляется по предварительной записи.