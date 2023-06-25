Глеб Никитин поручил сократить сроки ремонта Стригинского моста. Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил рассмотреть вопрос о сокращении сроков ремонта Стригинского моста. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что часто получает вопросы от местных жителей, связанных с ремонтом Стригинского моста. Подрядчик отмечает, что работы идут согласно графику и задействованы все необходимые ресурсы.

- Нас заверили: работы на центральных полосах в июле планируют завершить и открыть по ним движение. Это должно улучшить пропускную способность моста, - отметил Глеб Никитин.

Ремонт переправы начался в марте, для обновления дорожного полотна движение было ограничено и сужено до одной полосы в каждую сторону. Мост является частью трассы М-7, которая идет в объезд Нижнего Новгорода. Из-за ограничений на переправе многие водители, особенно дальнобойщики, едут по городу, из-за чего возросли нагрузки на Мызинский мост, проспект Гагарина и деревню Ольгино.

Губернатор Нижегородской области поручил региональному Минтрансу держать вопросы проведения ремонта на постоянном контроле.

Напомним, мост через Оку был построен в 1993 году – он соединил Автозаводский район Нижнего Новгорода и Богородский муниципальный округ. Поскольку переправа является частью важной транспортной артерии, на нее выпадают серьезные нагрузки: в сутки по мосту проезжает больше 40 тысяч машин! В связи с этим в прошлом году было принято решение сделать капитальный ремонт моста, и в начале весны работы были начаты.