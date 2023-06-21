Новое граффити о спасателях появится на Окском съезде в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Художник Илья Спиченков уже приступил к работе Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Новое масштабное граффити о спасателях появится на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, граффити, изображающее работу пожарных и спасателей, появилось на стене Окского съезда в 2020 году. Этот арт-объект создал художник и пожарный из Дзержинска Илья Спиченков. В апрель 2023 года стало известно, что мурал нижегородского художника будет полностью закрашен. К реновации арт-объекта приступил тот же художник. Граффити будет разделено на тематические блоки, отражающие все аспекты профессии ведомства.

Новое граффити о спасателях появится на Окском съезде в Нижнем Новгороде Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как объясняет сам автор, каждый образ граффити собирательный, хотя у всех персонажей есть прототипы. Например, профиль пожарного написан с Сергея Елфимова – пожарного из Дзержинска, который прославился не только боевой работой, но и общественной деятельностью.

Самое масштабное граффити на территории Нижегородской области и всей России, общей площадью 800 кв.метров, появится уже этим летом.