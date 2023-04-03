Масштабное граффити про МЧС закрасят в Нижнем Новгороде ради нового арта

На этом месте появится новое граффити. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Мурал нижегородского художника Ильи Спиченкова, расположенный на Окском съезде в Нижнем Новгороде, будет полностью закрашен. Об этом сообщил «КП-Нижний Новгород сам автор работы.

По словам художника, на этом месте появится новое большое граффити, которое он также посвятит деятельности пожарных и спасателей.

- Огромная картина про службу в МЧС будет выполнена на старом месте, где была прошлая работа. Она, к сожалению, осыпалась. Будем делать все по-новому - равнять стену и наносить новые изображения. Эскиз дорабатывается и некоторые элементы, возможно, будут пересекаться, но в основном это новая большая работа. Краски и материалы будут использованы те же самые, потому что они очень хорошие и это единственный материал, с которым можно работать. Все зависит от того, как подготовят стену, - рассказал Илья Спиченков.

Напомним, одно из самых больших граффити в Нижнем Новгороде появилось в 2020 году на Окском съезде неподалеку от Управления МЧС России по Нижегородской области. Сама работа была приурочена к 30-летию МЧС России. Художник изобразил не просто пожарных, а своих сослуживцев из пожарной части в Дзержинске.

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