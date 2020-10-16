В Нижнем Новгороде появилось граффити в честь пожарных и спасателей

В Нижнем Новгороде появился арт-объект в честь пожарных и спасателей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Масштабное 800 метровое граффити, изображающее работу пожарных и спасателей, появилось на стене Окского съезда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Созданием арта в течение трёх месяцев занимался известный художник, а также пожарный города Дзержинск Илья Спиченков.

Первую часть общего арт-объекта Илья нарисовал ещё в прошлом году, изобразив на стене пожарных в полной боевой экипировке. В 2020 году серия миниатюр, посвященная героической работе людей, продолжила расти. Так, помимо изображения пожарных, появилось граффити спасателей, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, авиации МЧС России. Также отдельная часть арта рассказывает о работе кинологов и врачей.

Граффити создано в честь 30-летия МЧС России.

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