Почему противники канатной дороги через Оку не думают о большинстве?

Канатную дорогу планируют построить к 2025 году. Фото: "Урбантех".

На этой неделе в ряде СМИ появилась «громкая» новость: активисты собрали тысячу подписей против строительства канатной дороги через Оку и передали их в приемную губернатора. Понятно, почему медиа берут такие новости: это хайп, трафик и хоть какая-то «движуха» в нашем провинциальном городе. Но непонятно, зачем активисты раскачивают эту тему, хотя большинство нижегородцев выступают за строительство второй канатки.

Мы в Общественной палате Нижнего Новгорода совсем недавно проводили круглый стол, на котором собрали представителей власти, представителей компании-подрядчика и экспертов из разных сфер. И там известный нижегородский социолог Александр Прудник привел результаты опроса, где большинство нижегородцев выступают за строительство канатной дороги между двумя берегами Оки. Жители отмечали, что канатка нужна им как часть транспортной системы города, чтобы доехать без пробок от проспекта Ленина до проспекта Гагарина. Кроме того, канатка — это еще и развлечение и привлечение туристов, ведь наверху станция будет расположена рядом с дворцом спорта, крупным торговым центром, аквапарком и парком «Швейцария».

Но проходит какое-то время после обсуждений экспертов, и антиканатчики снова выдают какую-то «активность». Так кто же эти люди и чего они хотят?

Мы в Общественной палате и я как журналист внимательно следим за этой темой. По факту, против канатки выступают несколько десятков жителей Заречного бульвара, которые не хотят, чтобы рядом с ними вообще что-то менялось, не хотят, чтобы рядом ездили жители, туристы, чтобы строились современные станции и людям было удобно добираться с Ленина на Гагарина. Они не хотят ничего менять, им удобно жить в своем маленьком мирке. Но почему же они не думают о большинстве жителей города, которым эта канатка действительно необходима?!

Такое чувство, что антиканатчики просто хотят привлечь к себе внимание. Но зачем? Вариантов может быть два: во-первых, это материальные блага, во-вторых, это слава.

Иногда возникает такое чувство, что активисты «торгуются» с властями и подрядчиками: а не стройте вот эту станцию, лучше пустите по Заречке автобусы, сделайте в них бесплатный проезд... Что будет дальше? Попросят компенсацию за вид из окна, потому что кабинки канатки закрывают им солнце на две минуты в день?

Слава, внимание — это второй мотив. Антиканатчики видят, что на канатке можно словить хайп, заработать какие-то общественные и политические очки. Видят, что ряд СМИ охотно берут их информационные поводы. Но эти СМИ в большинстве своем являются оппозиционными, они всегда ищут, как покритиковать власть. И отношение к ним соответствующее... К сожалению, очень часто такие инфоповоды и активности намеренно кем-то модерируются. Особенно в периоды перед выборами, а мы знаем, что в сентябре пройдут выборы губернатора.

Мы видели это на примере реконструкции парка «Швейцария». Тогда еженедельно выстраивались «живые цепи» против реконструкции. Правда, там было всего несколько десятков человек, а абсолютное большинство нижегородцев ждало обновления парка. Сейчас ситуация с канаткой похожая: увидев крупный проект, некие «активисты» желают что-то с него получить. И здесь важна позиция СМИ и общественности: да, необходим диалог со всех сторон, но не нужно идти на поводу у небольшой протестующей кучки.

Я входил в Общественный совет по реконструкции парка «Швейцария» и видел изнутри все работы и диалог с жителями. И что в итоге получилось? Парк стал прекрасной площадкой, там ежедневно отдыхают тысячи людей. А где те самые «живые цепи»? О них все забыли. То же самое, я уверен, будет с канатной дорогой через Оку.

Андрей Вовк, член Общественной палаты Нижнего Новгорода