От «Заречки» до Гагарина за 15 минут: Вторая канатная дорога в Нижнем Новгороде заработает в 2025 году

Станция канатной дороги около метро "Заречная". Фото: ГЧП ГК «Урбантех»

Канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в феврале 2024 года, а в 2025 году она будет введена в эксплуатацию. Об этом сообщила заместитель генерального директора по развитию ГЧП ГК «Урбантех» Мария Бротт в ходе круглого стола Общественной палаты Нижнего Новгорода 18 мая.

- Трасса будет состоять из двух секций: от станции метро «Заречная» до станции «Тихая гавань» и от «Тихой гавани» до проспекта Гагарина в районе аквапарка. Время в пути составит 15 минут. Предполагается, что канатная дорога будет перевозить более 10 тысяч пассажиров в сутки, - рассказала Мария Бротт.

Как отметил руководитель проекта «Национальные канатные дороги» Алексей Чудаев, канатка является экологичным, бесшумным, долговечным и погодоустойчивым видом транспорта. Она непрерывно может перевозить пассажиров с высокой частотой и большой пропускной способностью.

- Канатная дорога не требует создания большого объема инфраструктуры и стоит дешевле строительства железных и автомобильных дорог, - заключил специалист.

Канатка свяжет проспекты Ленина и Гагарина. Фото: ГЧП ГК «Урбантех»

Маловато будет

Сейчас в Нижнем Новгороде действует одна канатка через Волгу, соединяющая областной центр и город Бор. Она перевозит около двух миллионов человек ежегодно и пользуется большой популярностью не только у жителей Бора, которые могут без пробок в считанные минуты добраться до центра Нижнего Новгорода, но и у туристов. Канатка входит почти во все популярные туристические программы, и гости города с удовольствием любуются красотами волжских просторов с высоты птичьего полета.

- Когда строили первую канатную дорогу, мы недооценили ее потенциала для туристической отрасли, - призналась председатель гильдии экскурсоводов, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Александра Шарова. – Мы не ожидали, что она станет одним из основных туристических объектов в Нижнем Новгороде.

Канатка Нижний Новгород – Бор была открыта в 2012 году, и с тех пор власти неоднократно заявляли о намерениях построить в городе новые канатные дороги, но с поиском инвестора долгое время не складывалось. И вот, наконец, в 2019 году во время Российского инвестиционного форума в Сочи правительство Нижегородской области заключило инвестиционное соглашение с компанией «Национальные канатные дороги».

- Канатная дорога – востребованный и удобный способ передвижения с точки зрения и транспортной доступности, и туристической привлекательности. Нижний Новгород самой природой предназначен для реализации подобных проектов, - заявил тогда нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Сэкономим полчаса

Новая канатная дорога свяжет проспекты Ленина и Гагарина в 2025 году, а пока нижегородцам приходится перемещаться между этими важными городскими артериями с пересадками, поскольку прямого общественного транспорта, целиком охватывающего оба проспекта, нет.

Около каждой станции предусмотрены перехватывающие парковки. Фото: ГЧП ГК «Урбантех»

- Ключевым преимуществом новой канатной дороги станет экономия времени на дорогу - как минимум 30 минут в одну сторону. Люди смогут оставить машину в своем районе и быстро добраться до работы, - пояснила Мария Бротт.

Скорость движения канатки составит пять метров в секунду, всего будет курсировать порядка 60 кабин, каждая из которых рассчитана на восемь пассажиров. Работать воздушная переправа будет с 6.45 до 22 часов.

- Часть трассы пройдет над водой: высота между кабинами и землей составит порядка 30 метров, что не доставит дискомфорта жителям и не потребует вырубки зеленых насаждений. Станция «Тихая гавань» будет сквозной: пассажирам не придется покидать свои кабины для того, чтобы пересечь Оку. Общая протяженность трассы составит 3,3 километра, - рассказала специалист.

В отличие от борской канатки, у будущей нижегородской переправы будут полноценные станции – здания со всей необходимой для комфорта пассажиров инфраструктурой. На каждом этаже станций предусмотрены туалеты, комната матери и ребенка, зоны безопасности, операторские комнаты, а также зоны свободных помещений, которые могут быть использованы под разные нужды. Здесь могут быть размещены автоматы с едой и напитками или даже кафе.

Станция на проспекте Ленина расположится рядом с метро "Заречная". Фото: ГЧП ГК «Урбантех»

Тернистый путь проекта

Эскизный проект будущей канатной дороги был согласован и утвержден архитектурным советом при минграде Нижегородской области. Этим летом планируется провести общественные слушания по проекту планировки и межевания территории, после чего предстоит пройти еще ряд экспертиз.

- Концессионным соглашением предусмотрено обязательное прохождение сервитутной и экологической экспертиз. По их результатам мы выходим на главную госэкспертизу, после чего регион устанавливает тариф на проезд – это одно из ключевых условий подтверждения сметной стоимости проекта. В феврале следующего года начинаем строительство, и в 2025 году вводим объект в эксплуатацию, - рассказала Мария Бротт.

Так будет выглядеть станция "Тихая гавань". Фото: ГЧП ГК «Урбантех»

Вопросы экологии

Не осталась без внимания и экологическая сторона. Какие площади изымаются под строительство станций? Сколько планируется вырубить деревьев? Как станция впишется в ландшафт парка «Швейцария»? С этими вопросами к разработчикам проекта обратилась председатель Нижегородского областного отделения ВООП, заслуженный эколог РФ, член Общественного совета по благоустройству парка «Швейцария» Татьяна Созонтьева.

По словам Марии Бротт, специалисты разрабатывали проект таким образом, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения и минимизировать вмешательство в экологию.

- Для этого мы ушли от установки двух опор на территории парка «Швейцария» и решили сделать одну опору высотой 55 метров при нынешней высоте деревьев 23 метра. Таким образом, как минимум в ближайшие 10 лет не потребуется кронировать или обрезать деревья, чтобы не доставлять никакого дискомфорта флоре и фауне, - успокоила экологов Мария Бротт.

Эскиз станции на проспекте Гагарина. Фото: ГЧП ГК «Урбантех»

На сегодняшний день пока не определены точные площадки под станции будущей канатной дороги, а размещение в тех точках, которые обсуждаются сейчас, не потребует вырубки деревьев.

- Однако в случае изъятия зеленых насаждений предусмотрено компенсационное озеленение в натуральном виде, - заверила Мария Бротт.

Также нижегородские эксперты высказывали опасения по поводу урочища Слуда – уникальной природной территории на склоне Дятловых гор, где встречаются краснокнижные растения и обитают редкие птицы. По словам разработчиков, нижегородцам не стоит волноваться на этот счет, поскольку ни одна опора или станция не попадает в эту зону.

Будущее канатки

По данным социологического опроса, строительство новой канатной дороги поддерживают почти 70% нижегородцев. Жители города планируют использовать ее в основном для быстрого перемещения между частями города. Канатку рассматривают как развлечение и элемент городского транспорта.

Кстати, специально для тех, кто интересуется новой канатной дорогой, была создана официальная группа в "ВКонтакте". Здесь публикуется актуальная информация о канатной дороге через Оку, а администраторы сообщества оперативно отвечают на вопросы жителей.

Еще один вопрос, который обсуждался в ходе круглого стола, - как сделать новую канатную дорогу туристическим объектом. Председатель гильдии экскурсоводов, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Александра Шарова отметила, что необходимо так встроить переправу в городскую инфраструктуру, чтобы ей могли пользоваться туристы.

- Борская канатная дорога хороша тем, что люди могут дойти до нее пешком из центра города, - пояснила Александра Шарова. - Туристы приезжают в Нижний Новгород в среднем на два дня, один из которых они проводят в кремле и ближайших окрестностях, второй день идут в Започаинье или Канавино, но очень мало в программах стоит парк «Швейцария». Теоретически его можно включить в маршрут, но это означает, что стоимость этого мероприятия будет увеличиваться на стоимость аренды автобуса. Надо будет очень серьезно подумать о том, как и какие маршруты построить вокруг этого объекта.

Также эксперты выразили мнение, что повысить привлекательность будущей канатки для горожан и туристов мог бы пляж на берегу Оки в районе станции «Тихая гавань».

Сколько будет стоить проезд

Стоимость строительства канатной дороги составит 4,6 млрд рублей – проект реализуется полностью на частные деньги, без привлечения бюджетных средств. Конечно, многих горожан уже сейчас волнует вопрос, сколько будет стоить проезд на будущей переправе, однако пока ответа на него нет.

По результатам опроса, который был проведен социологами среди нижегородцев в начале мая, половина респондентов ожидает, что стоимость проезда будет ниже 60 рублей, а другая половина уверена, что тариф будет дороже этой суммы. К слову, билет на действующей канатке Нижний Новгород - Бор стоит 100 рублей, так что едва ли проезд на новой воздушной линии будет дешевле. Канатную дорогу скорее следует воспринимать как альтернативу такси с возможностью добраться в нагорную часть города быстро и без пробок.