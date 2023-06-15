Страшно красиво: Гигантское облако-рулон увидели в небе жители Нижегородской области

Гигантское облако-рулон увидели в небе жители Нижегородской области. Фото: тг-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Необычное облако в виде рулона наблюдали на днях жители Нижегородской области. Фотографии необычного природного явления опубликовал телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Горизонтальное облако, будто закрученное в гигантский рулон, протянулось через всё небо, и при этом имело очень зловещий вид, предвещая скорую непогоду.

- Длинные, трубчатые и скользящие вокруг горизонтальной оси облака-рулоны, как правило, существуют самостоятельно от других форм облаков. Они возникают благодаря взаимному движению холодного и более плотного опускающегося воздуха и поднимающегося теплого и более легкого воздуха, создавая вращательное движение вокруг горизонтальной оси, - пояснили метеорологи в сообществе «Метеодневник» ВКонтакте.

Впечатляющее зрелище. Фото: тг-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Стоит отметить, что необычные облака периодически возникают в небе над Нижегородской областью. Так, в мае 2020 года над Арзамасом зависли красивые, но крайне опасные облака под названием мамматусы - чаще всего эти вымеобразные облака встречаются в тропических широтах. А в ноябре 2021 года над Нижним Новгородом заметили редкое «дырявое» облако.