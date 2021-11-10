Редкое «дырявое» облако заметили над Нижним Новгородом 10 ноября

«Дырявое облако» видели практически в каждом районе города. Фото: Виктория Хорошенькая

В небе над Нижним Новгородом неоднократно наблюдались красивые небесные явления, но в этот раз увиденное горожанами значительно отличалось от привычных картин. Днем 10 ноября над городом нависло «дырявое облако», о чем очевидцы тут же рассказали в социальных сетях.

Интернет-пользователи предположили, что это НЛО. Фото: Алекс Нед

- Красиво конечно, но что бы это могло быть!? – поинтересовалась нижегородка Виктория.

Среди догадок интернет-пользователей, что же это за необычное явление появилось в небе, часто проскакивали следующие предположения: «НЛО», «Портал», «Озоновая дыра», «Око Саурона».

Люди посчитали небесное явление красивым, но не поняли как оно возникло. Фото: Виктория Хорошенькая

И всё же правда о «дырявом» облаке оказалась не такой уж и поэтичной, ведь возникновению облака с большим ровным отверстием посередине и радужной брешью нашлось научное объяснение.

«Дырявое облако» появилось на небе днем 10 ноября. Фото: ЖК "Торпедо" - Нижний Новгород

Как оказалось, в однородных высоко-кучевых или перисто-кучевых облаках иногда возникают просветы с ровными краями в виде круга. Зачастую это происходит из-за падающих кристаллов льда, которые образуются выше под действием холодных воздушных потоков.

Фотографиями необычного природного явления поделились многие. Фото: Витёк Сокол

Напомним, ранее мы рассказывали, что недавно астроном-любитель сумел заснять в Нижегородской области северное сияние. Фиолетово-бирюзовые разводы, переливающиеся на ночном небосводе, заметили над Чкаловским районом. По словам метеорологов, такое явление возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы Земли.

Явление возникло из-за падающих кристаллов льда. Фото: Алена Масалкина

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!