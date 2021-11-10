Редкое «дырявое» облако заметили над Нижним Новгородом 10 ноября

«Дырявое облако» видели практически в каждом районе города. Фото: Виктория Хорошенькая
В небе над Нижним Новгородом неоднократно наблюдались красивые небесные явления, но в этот раз увиденное горожанами значительно отличалось от привычных картин. Днем 10 ноября над городом нависло «дырявое облако», о чем очевидцы тут же рассказали в социальных сетях.
Интернет-пользователи предположили, что это НЛО. Фото: Алекс Нед
- Красиво конечно, но что бы это могло быть!? – поинтересовалась нижегородка Виктория.
Среди догадок интернет-пользователей, что же это за необычное явление появилось в небе, часто проскакивали следующие предположения: «НЛО», «Портал», «Озоновая дыра», «Око Саурона».
Люди посчитали небесное явление красивым, но не поняли как оно возникло. Фото: Виктория Хорошенькая
И всё же правда о «дырявом» облаке оказалась не такой уж и поэтичной, ведь возникновению облака с большим ровным отверстием посередине и радужной брешью нашлось научное объяснение.
«Дырявое облако» появилось на небе днем 10 ноября. Фото: ЖК "Торпедо" - Нижний Новгород
Как оказалось, в однородных высоко-кучевых или перисто-кучевых облаках иногда возникают просветы с ровными краями в виде круга. Зачастую это происходит из-за падающих кристаллов льда, которые образуются выше под действием холодных воздушных потоков.
Фотографиями необычного природного явления поделились многие. Фото: Витёк Сокол
Напомним, ранее мы рассказывали, что недавно астроном-любитель сумел заснять в Нижегородской области северное сияние. Фиолетово-бирюзовые разводы, переливающиеся на ночном небосводе, заметили над Чкаловским районом. По словам метеорологов, такое явление возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра попадают в верхние слои атмосферы Земли.
Явление возникло из-за падающих кристаллов льда. Фото: Алена Масалкина
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