Охоту на чаек разрешили в Нижегородской области из-за птичьего гриппа

Отстрел озерных чаек позволит ликвидировать очаг птичьего гриппа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Нижегородской области разрешили охоту на озерных чаек из-за птичьего гриппа. Соответствующие изменения были внесены в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области» 8 июня, сообщает пресс-служба ЗСНО.

– Угрозу распространения гриппа птиц в Нижегородской области необходимо предотвратить в кратчайшие сроки! – отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов. – Отнесение озерной чайки к охотничьим ресурсам позволит регулировать численность этих птиц и оперативно принимать меры при установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекции. Это позволит снизить риски распространения заболевания на крупные птицеводческие предприятия.

Напомним, вспышку птичьего гриппа зафиксировали 22 мая на территории Шарангского района. Разносчиками заразы стали чайки, которые обитали на местном пруду. Тогда промышленным птицеводческим предприятиям рекомендовали перейти на закрытый режим работы, тщательно дезинфицировать машины и технику, а также усилить меры санитарных пропускников, обеспечить термическую обработку кормов.

Через несколько дней очаг заболевания в Шарангском районе был ликвидирован. Чтобы инфекция не продолжила распространяться, трупы павшей птицы утилизировали, а территорию дезинфицировали. Кроме того, у жителей 11 деревень изъяли всю домашнюю птицу.

Сейчас же решение проблемы вышло на законодательный уровень. Ранее чайки не относились к охотничьим ресурсам в регионе, но теперь депутаты разрешили их отстрел в надежде, что это будет препятствовать распространению птичьего гриппа.

– Это опасное заболевание поражает птиц в дикой природе и поголовье птицеводческих предприятий. Но еще оно опасно и для человека, – подчеркнули представители регионального Заксобрания.

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