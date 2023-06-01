«Необходимы образцы слюны»: Нижегородского инцела Поднебесного вызвали на допрос по делу студентки Маши Гликиной, убитой девять лет назад

Нижегородского инцела Поднебесного вызвали на допрос по делу студентки Маши Гликиной, убитой девять лет назад. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Неожиданное продолжение сегодня получила громкая история с убийством студентки Маши Гликиной, совершенное девять лет назад. Напомним, это преступление до сих пор остается самым загадочным в Нижегородской области.

19-летняя Маша Гликина - студентка архитектурного института. В ноябре 2014 года ее истерзанное тело нашли в подвале заброшенного дома. Неподалеку оказалась камера видеонаблюдения. На записи видно, как в 11 вечера проходит Маша. Ей навстречу идет мужчина. Едва они пересеклись, подозрительный тип разворачивается и следует за девушкой. Лицо главного подозреваемого крупным планом попало в объектив. Но маньяк как сквозь землю провалился. Главная улика следствия - образцы ДНК, которые убийца оставил на теле изнасилованной жертвы.

Отыскать убийцу 19-летней студентки не могут до сих пор. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С тех пор было допрошено свыше 500 человек, схожих по приметам с преступником, было проведено несколько сотен экспертиз. И вот сегодня на допрос вызвали одну из самых одиозных фигур в Нижнем Новгороде – инцела Алексея Поднебесного.

- Меня допросили по уголовному делу по убийству Гликиной 2014 года, - рассказал сам Поднебесный в своем телеграм-канале. - Также требуют сдать генетический материал для исследования. Связался с адвокатом, налицо нарушение моих процессуальных прав, так как постановление не мотивировано, что нарушает статью о «Законности при производстве по уголовному делу».

Как следует из опубликованных документов, сам Алексей Поднебесный проходит по делу в качестве свидетеля. В ближайшее время ему будет необходимо сдать образцы слюны.

Сам Поднебесный в Нижнем Новгороде широко известен. В прошлом православный активист, правозащитник и сотрудник прокуратуры после развода с супругой Алексей больше известен не своей правозащитной деятельностью, а идеями «вынужденного воздержания». В последние годы он именует себя не иначе как «инцелом» и активно продвигает концепцию «вагинокапитализма».

На причастность к этому преступлению были проверены уже больше 500 мужчин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Все, что сейчас происходит плохого в мире – начиная от проблем в политике и войн - это все связано с тем, что женщины не дают секс всем мужчинам. Они дают только 5-10% самых красивых и самых богатых, - не раз делился своими идеями Алексей Поднебесный в эфире федеральных телеканалов. - Я был сначала лучшим учеником в школе, потом лучшим студентом в вузе. Я близок к идеалу. Несмотря на все это, девушки и женщины меня просто игнорировали.

Несколько лет назад за свои идеи он даже угодил в суд – его обвиняли в экстремизме по отношению к женщинам.

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