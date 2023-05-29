«Могли быть отклонения в психике»: Кинологи рассказали, почему стаффорд мог насмерть загрызть хозяйку в Богородске

СУ СКР по Нижегородской области проводит проверку. Фото: СОЦСЕТИ

Ужасная трагедия потрясла всю Нижегородскую область – днем 28 мая в Богородске стаффордширский терьер загрыз собственную хозяйку. Как оказалось, Ольга вышла на придомовую территорию покормить собаку, находившуюся на привязи. Ничего не предвещало беды, пока вдруг животное не вцепилось ей в горло мёртвой хваткой. На помощь Ольге поспешил супруг, он застрелил взбесившегося стаффорда, но было уже поздно, ведь от полученных ран женщина всё-таки скончалась. В связи с этим «Комсомолка» попыталась выяснить, по какой причине собака могла напасть на своих владельцев.

– Сама по себе порода собаки – стаффордширский терьер – очень хорошая. К людям относится лояльно, не проявляет немотивированной агрессии. Подобное поведение нехарактерно для такой породы, хотя и бывают случаи, когда стаффы бросаются и кусают, – рассказала создательница кинологического центра «Собаковод» Елена Рябинина. – Это в какой-то степени скотогонная собака. Например, её выводили для корриды – травли быков. И да, порода бойцовая, их использовали в боях, но опять же не для травли людей.

Стаффорд, бросившийся на свою хозяйку в Богородске, оказался ещё щенком. По словам близких, собака – девочка, а её возраст меньше года. Воспитанием питомицы занимался супруг Ольги Никита. Он ходил с собакой гулять, а Ольга помогала с уходом.

Также известно, что погибшая богородчанка работала воспитателем в детском саду №5, а её муж является фельдшером в центральной районной больнице. У погибшей остались двое маленьких детей.

– Здесь можно сделать вывод, что это либо какое-то генетическое отклонение психики, либо неправильное воспитание, либо плохой уход. Возможно, щенка взяли от заводчиков, у которых содержание не соответствует норме, и непонятно, что там в итоге продали, – добавила кинолог. – А, учитывая какие профессии у погибшей и её мужа, мне кажется, воспитание собаки должно было быть нормальное, поэтому, возможно, могли быть отклонения в психике.

В настоящее время по факту случившегося СУ СКР по Нижегородской области проводит проверку.