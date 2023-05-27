Один человек погиб, один пострадал: Две иномарки столкнулись под Нижним Новгородом 26 мая

В Выксунском районе столкнулись две иномарки Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло под Нижним Новгородом ночью 26 мая. В Выксунском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла на 4 километре автодороги «Выкса – Вознесенское – Сатис» в 23.40. 27-летний водитель «Шевроле Лачетти» двигался в направлении города Выкса. Он вышел на обгон, несмотря на запрещающий знак, и пересек сплошную линию. Выехав на «встречку» автомобиль «Шевроле Лачетти» столкнулся с «Киа Рио», который двигался со стороны Выксы.

Авария произошла на 4 километре автодороги «Выкса – Вознесенское – Сатис» Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Автоновости Нижний Новгород» автомобиль «Шевроле Лачетти» от удара загорелся. Обе машины оказались сильно покорежены.

Обе машины оказались сильно покорежены Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате аварии водитель «Шевроле Лачетти» погиб на месте. 50-летний водитель «Киа Рио» был доставлен в Выксунскую больницу.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП, которое случилось на трассе в Шарангском районе Нижегородской области 19 мая. Водитель легковушки погиб после съезда в кювет.

А утром 15 мая в Краснобаковском районе Нижегородской области произошло другое ужасное ДТП. На 9 километре трассы «Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга» в аварии с участием двух легковушек погибло два человека, а один пострадал.

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