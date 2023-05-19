Пьяный водитель насмерть разбился на трассе в Шарангском районе Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельное ДТП случилось на трассе в Шарангском районе Нижегородской области 19 мая. Водитель легковушки погиб после съезда в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла на 77 километре автодороги Арья – Тонкино – Шаранга на границе с Республикой Марий Эл. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» превысил скорость и, выехав на «встречку» слетел в кювет. У авто серьезно повреждены передняя и задняя части и не хватает заднего правового колеса.

– В результате ДТП водитель получил смертельное ранение, скончался до приезда скорой, – сказал представитель УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, погибший до того, как сесть за руль, употреблял алкоголь. Кроме того, водитель не был пристегнут во время движения.

Ранее мы сообщали об ужасном ДТП, которое произошло утром 15 мая в Краснобаковском районе Нижегородской области. На 9 километре трассы «Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга» в аварии с участием двух легковушек погибло два человека, а один пострадал. Как оказалось, примерно в 09:40 водитель «десятки» превысил скорость, в результате чего машину занесло в повороте, а затем она вылетела на «встречку».

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