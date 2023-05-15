Гнал и не вписался в поворот: два человека разбились в жутком ДТП под Нижним Новгородом

Столкновение произошло на трассе Красные Баки — Варнавино — Белышево — Ветлуга. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ужасное ДТП произошло утром 15 мая в Краснобаковском районе Нижегородской области. На 9 километре трассы «Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга» в аварии с участием двух легковушек погибло два человека, а один пострадал.

Как оказалось, примерно в 09:40 водитель «десятки» превысил скорость, в результате чего машину занесло в повороте, а затем она вылетела на «встречку».

– В результате отечественный автомобиль столкнулся со встречной машиной Hyundai, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Несмотря на то, что на место происшествия выезжали две бригады скорой медицинской помощи, в ДТП погибло два человека. От полученных травм скончались мужчина 45 лет и женщина 33 лет – водитель и пассажир автомобиля ВАЗа-2110.

– Один пострадавший (мужчина 59 лет, водитель иномарки) с сочетанной травмой эвакуирован в Семёновскую ЦРБ. Состояние пострадавшего тяжелое, – рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства произошедшего.