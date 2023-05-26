Два человека пострадали в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом 26 мая

«Audi 80» не уступил дорогу автобусу «Youtong» Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла под Нижним Новгородом 26 мая. На трассе в Арзамасском районе иномарка влетела в автобус. В ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

22-летний водитель «Audi 80» двигался по полосе разгона автодороги «Выездное – Дивеево – Сатис». Мужчина не уступил дорогу автобусу «Youtong», у которого было преимущество движения. В 15.20 на третьем километре трассы иномарка и автобус столкнулись. За рулем автобуса был 55-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель автомобиля «Audi 80» и его пассажир.

Ранее мы сообщали о ДТП на 50 километре трассы «Дивеево – Сатис» в Нижегородской области. Там столкнулись ГАЗель и фура, в результате чего погибли двое мужчин.

А 11 марта на 33 километре автодороги «Выездное – Дивеево – Сатис» автомобиль марки «Тойота» столкнулся с грузовиком «Шакман». В ДТП погибли два человека.

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