Иномарка влетела в грузовик на трассе под Дивеевом: погибли два человека

Водитель «Тойоты» не справился с управлением Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельная авария произошла в Дивеевском районе Нижегородской области 11 марта. «Тойота» столкнулась с грузовиком марки «Шакман» на 33 километре автодороги «Выездное – Дивеево – Сатис». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, водитель «Тойоты» не справился с управлением на заснеженной дороге и выехал на встречную полосу. В результате этого автомобиль вылетел под грузовик «Шакман». Но ударом не обошлось. Грузовик прижал легковушку в левую обочину по ходу своего движения.

– В результате ДТП погибли два человека, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

К сожалению, мужчина и женщина погибли мгновенно, до приезда бригад скорой помощи.

Детей среди пострадавших нет.

В результате ДТП погибли мужчина и женщина Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

По кадрам, предоставленным ведомством, видно, как одна сторона легковушки почти оказалась под грузовиком, а вторую «Шакман» просто «впечатал» в снег. От «Тойоты» почти ничего не осталось.

Ранее мы сообщали, что утром 10 марта из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-7 в Кстовском районе произошло массовое ДТП. Около 06:15 между населенными пунктами Запрудное и Работки столкнулись сразу три автомобиля – микроавтобус, фура и легковушка.

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