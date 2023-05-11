Двое мужчин погибли из-за лобового столкновения ГАЗели и фуры в Дивеевском районе

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на 50 километре трассы «Дивеево – Сатис» в Нижегородской области. Около 15:20 там столкнулись ГАЗель и фура, в результате чего погибли двое мужчин.

– Водитель ГАЗели, двигаясь со стороны села Дивеево в сторону города Арзамас, совершил выезд на полосу встречного движения, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. – ГАЗель пошла на обгон попутки в зоне видимости действия знака «Обгон запрещён».

После выезда на встречку ГАЗель влетела в фуру «МАЗ», перевозившую песок. В результате ДТП погибли водитель и пассажир ГАЗель, они скончались на месте происшествия до приезда скорой.

– Пожарным пришлось деблокировать тела из повреждённых транспортных средств, – добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Чтобы исключить вероятность возгорания, были отключены аккумуляторы в обеих машинах.

Также известно, что водитель фуры получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливая все обстоятельства произошедшего.