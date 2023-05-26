Нижегородское правительство и GloraX заключили договор о застройке улицы Черниговской

Доминантой территории станут два небоскреба. Фото: Glora X

Правительство Нижегородской области и федеральный застройщик GloraX заключили договор о комплексном развитии территории на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Самый высокий небоскреб

Реновации подлежит территория на правом берегу Оки от Канавинского моста до метромоста. Здесь планируется построить более 127 тысяч квадратных метров недвижимости. Доминантой обновленного пространства станут два небоскреба, соединенные парящим мостом. Высота одного из них составит 100 метров – это будет самое большое здание в Нижнем Новгороде. В этом элитном жилом комплексе разместится 582 квартиры. Сколько будет стоить здесь жилье, остается только догадываться.

Кроме того, проект застройки предполагает возведение здесь двух детских садов на 60 и 80 мест, которые будут построены за счет инвестора, а впоследствии переданы на баланс городской администрации. Также на Черниговской появятся ресторанный кластер, фитнес-клуб, медицинский центр, супермаркет и прочие объекты социальной инфраструктуры.

Черниговская станет еще одним общественным пространством в городе. Фото: Glora X

Бывшая мельница превратится в дом

Что касается объектов культурного наследия, коих здесь расположено немалое количество, все они будут сохранены и защищены. В частности, застройщик выполнит проект объединенной охранной зоны объектов культурного наследия, в который попадает ОКН федерального значения Благовещенский монастырь. Кроме того, девелоперу предстоит выполнить укрепление склонов для защиты от возможных оползней и других негативных процессов.

Согласно условиям договора, на улице Черниговской будет реконструировано почти 20 тысяч квадратных метров объектов культурного наследия, а именно три здания мельницы Ансамбля Башкировых и здание мельницы Дегтярева, которые находятся в собственности застройщика. Здание мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» превратится в жилой дом премиум-класса. На восьми этажах разместятся всего 57 квартир, а прямо под крышей будут расположены квартиры-пентхаусы.

Мельница Башкирова превратится в элитный жилой дом. Фото: Glora X

- Промышленные здания комплекса обретут новую жизнь, здесь будет выполнен полный реинжиниринг, в результате чего обновленные объекты культурного наследия будут отвечать всем требованиям современного комфортного жилья с продвинутой инженерной начинкой, - рассказали в пресс-службе GloraX.

Черниговская станет украшением Нижнего

Также будет отреставрировано еще девять ценных старинных зданий, которые формируют панорамный вид этой территории с акватории реки. В домах отремонтируют фасады, кровли, поменяют окна и сделают архитектурную подсветку.

Так улица Черниговская выглядит сейчас. Фото: Glora X

- Обновленный вид зданий позволит финализировать создание речной панорамы с реки Оки и вписать проект в уже ранее выполненные проекты по благоустройству территории улицы Рождественской и парка 800-летия Нижнего Новгорода на набережной Федоровского, - уверены в GloraX.

Реновации подлежит территория на правом берегу Оки от Канавинского моста до метромоста. Фото: Glora X

Вместе с тем будут расселены два многоквартирных дома. Застройщик заключит с администрацией Нижнего Новгорода соглашение о социально-экономическом партнерстве, на основании которого будет финансировать расселение жителей.

Как сообщалось ранее, стоимость реализации проекта составит около 30 миллиардов рублей.