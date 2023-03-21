Место уникальное, но запущенное: На возрождение улицы Черниговской в Нижнем Новгороде потратят 30 миллиардов рублей

Реконструкцию на улице Черниговской планируют провести в два этапа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Уже долгие годы улица Черниговская и набережная Оки на участке от Канавинского до метромоста в Нижнем Новгороде остаётся заброшенной и забытой. О былой жизни, некогда кипевшей на этом месте, теперь едва ли напоминают ветхие дома и пустынные улочки. Однако скоро историческое пространство на правом берегу Оки ожидает полная перезагрузка, ведь компания GloraX начинает здесь реализацию самого ожидаемого проекта комплексного развития стоимостью в 30 миллиардов рублей.

– Первый раз мы приехали в Нижний Новгород в феврале 2020 года, чтобы выбрать несколько локаций для нашего стартового проекта. Мы сразу обратили внимание на территорию, расположенную на улице Черниговская. Это место показалось нам уникальным, с огромным потенциалом, но, к сожалению, оно было очень сильно запущено, – рассказал вице-президент блока развития и GR GloraX Денис Лебедев. – Мы решили попробовать исправить ситуацию и принялись за разработку концепций. Также сразу поняли, что действовать в этом месте нужно аккуратно – вписать современный проект в исторический и природный ландшафты. Немаловажной задачей для нас стало восстановление и возрождение ОКН в этой локации, важно сохранить дух этого места.

Вид сверху. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы на улице Черниговской проведут в две очереди

Реконструкцию на улице Черниговской от переулка Мельничный до метромоста планируют провести в два этапа. В первую очередь на месте снесённого элеватора бывшего мукомольного завода будут строить одно высотное здание в 26 этажей, другое – в 32 этажа. В этом элитном ЖК разместятся 582 квартиры.

– Одна их жилых башен будет высотой в 100 метров и станет самым высоким зданием в городе. Это будет уникальный объект, таких зданий до нас в Нижнем Новгороде никто не строил, – подчеркнул Денис Лебедев. – Надеемся, что ближе к осени у нас будет получено разрешение на строительство.

Ещё один сюрприз – общественная терраса, которая расположится в жилых башнях и на которую можно будет подняться на панорамном лифте.

Две высотки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вторая очередь строительства будет проводиться параллельно первой, но внимание специалисты уже уделят реконструкции комплекса зданий мельницы Башкировых. Так, здание мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» превратится в жилой дом премиум-класса. На восьми этажах разместятся всего 57 квартир, а прямо под крышей будут расположены квартиры-пентхаусы.

– Мы сделаем полный реинжиниринг здания, который будет соответствовать всем нормам, в том числе противопожарным. И, конечно, будет выполнена работа по сохранению ОКН, – добавил специалист GloraX.

Будущее состояние ОКН ансамбль мельницы Башкирова. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Также запланировано строительство двух детских садов на 60 и 80 мест, объектов инженерной инфраструктуры, фоновой застройки и благоустройство.

Расселение двух домов и восстановлении девяти многоквартирных ОКН

В рамках комплексного развития улицы Черниговской на ремонт девяти многоквартирных домов- ОКН потратят 315 миллионов рублей. Проект будет реализован совместно с фондом капремонта МКД Нижегородской области.

Фасады, окна, кровлю и архитектурную подсветку обустроят по адресам: улица Черниговская; 4 лит А; Черниговская 15 лит В, В2; Черниговская, 5 лит А; Черниговская 12б; переулок Мельничный, 3вдж.; Черниговская, 15 лит А; Черниговская, 6 лит А; Черниговская, 12/2 лит В, 12а лит А; Черниговская, 14 лит А, 14а лит Б.

Как выглядит набережная. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– В данном случае расселение этих домов не предполагается. Два года назад проводилось исследование и, несмотря на достаточно ветхое состояние, все дома были признаны «работоспособными», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Однако два многоквартирных дома всё-таки придётся расселить. В частности, под расселение пойдут дома аварийного фонда по улице Гаршина – №24 и №5.

– Данные дома будут расселены, несколько десятков семей получат новые квартиры. Сразу после подписания договора КРТ компания GloraX планирует заключить с администрацией Нижнего Новгорода партнёрское социально-экономическое соглашение, на основании которого будут финансировать расселение жителей этих двух домов, – рассказал вице-президент блока развития и GR GloraX Денис Лебедев.

Развитие Черниговской началось ещё в 2013 году

Варианты развития Черниговской улицы нижегородское архитектурное сообщество обсуждает с 2013 года. И хотя первые проекты были скорее творческие, чем экономически и социально обоснованные, уже тогда было ясно, что рядом с метромостом обязана сохраниться высотная доминанта на месте советского элеватора.

Проект развития 2014 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– На улице Черниговской и до советского времени были высотные промышленные здания. Это изначально была очень урбанизированная территория с высокими зданиями до восьми этажей. Новый проект соответствует «памяти места» и создает очень контекстуальную ткань, – объяснил главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов. – Сегодня мы практически повторяем существовавший ранее исторический силуэт с учетом необходимости сбалансировать активную горизонталь метромоста, который входит в откос выше уровня существующей застройки.

Новый проект. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект Черниговской в Нижнем Новгороде во многом аналогичен проекту Остоженки в Москве

Архитектурное бюро «Остоженка» разработало проект по интеграции ценной застройки улицы Черниговской в современную городскую среду.

– Это сложнейший проект, который имеет огромную ценность для города. Наше бюро накопило широкую экспертизу, в частности, имеет опыт работы с локацией, расположенной всего в километре от московского Кремля. Проект в районе Остоженки по своим задачам, вызовам был во многом аналогичен проекту в Нижнем Новгороде, – рассказал заместитель директора архитектурного бюро «Остоженка» Раис Баишев.

Текущее состояние территории под застройку Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Уникальный речной фасад

Известно, что редевелопмент позволит привести в порядок ещё три километра набережной по улице Черниговоской и правому берегу Оки. Таким образом, будет создан уникальный речной фасад Нижнего Новгорода протяженностью примерно в 10 километров, начиная от Гребного Канала и закачивая территорией у Молитовского моста. На обновленной набережной Оки смогут появиться детские площадки, скейт-парк, амфитеатры, порт, пляж и многое другое.

Работы по берегоукреплению. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В настоящее время уже ведутся работы по укреплению берега и склона, чтобы обезопасить существующие и будущие объекты на улице Черниговской, а также имеющуюся застройку на верху откоса. Данные работы планируется завершить в 2025 году.

Проект набережной по правому берегу Оки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

КОНКРЕТНО

При планировании развития территории улицы Черниговской учтены рекомендации по открытию вида на церковь Рождества Иоанна Предтечи (Гаршина, 30), проект планировки и межевания выполнен в соответствии с проектом объединенной охранной зоны ОКН, в основу которого легли утвержденные в августе 2022 года зоны охраны «Мельницы Башкирова». По проекту объединенной охранной зоны ОКН 27 февраля получен акт государственной историко-культурной экспертизы, он согласован Министерством культуры РФ.

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