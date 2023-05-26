Парк «Швейцария» вводит запрет на электросамокаты с 1 июня. Фото: Парк «Швейцария»

Нижегородский парк «Швейцария» вводит запрет на передвижение по его территории на электросамокатах с 1 июня. Под ограничение также попадают моноколеса, сигвеи и электровелосипеды. Об этом сообщается в группе парка ВКонтакте.

- Решение принято на основе тщательного анализа многочисленных жалоб, опросов парка и информационных площадок. Надеемся, что эти новости вы расцените как заботу о безопасности и комфортных условиях для прогулок и занятий, - говорится в сообщении.

Велосипедистам при этом волноваться не стоит. Обычные двухколесные «железные кони» по-прежнему могут ездить по территории общественного пространства. Их передвижение регулируется скоростным режимом и маршрутами в наиболее безлюдных местах парка.

К слову, в начале мая администрация парка действительно проводила опрос в своих соцсетях. В голосовании приняли участие более 1700 человек, при этом почти 45% респондентов высказались за то, чтобы оставить всё как есть и только 24% нижегородцев ответили, что «однозначно нужно запретить» электросамокаты. Новость о запрете средств индивидуальной мобильности в самом крупном парке Нижнего Новгорода вызвала негодование многих горожан. Самокатчики просят запретить велосипеды, а велосипедисты – сделать велодорожки. Однако в парке говорят, что такой вариант уже рассматривался.

Результаты опроса, проведенного парком в начале мая.

- Существует ГОСТ, как должны выглядеть велодорожки с учетом разделения потоков и зон безопасности. Проложить велодорожки без частичной вырубки деревьев и вмешательства в зеленую зону парка невозможно. Этот вариант уже прорабатывался. Единственное возможное велокольцо будет настолько незначительным, что вызовет еще большие нарекания, - рассказали в администрации парка «Швейцария».

Напомним, ранее администрация «Швейцарии» ввела запрет на посещение парка с воздушными шарами. Причиной такого решения была названа забота об экологии.

КСТАТИ

Режим работы парка переходит на летнее время и увеличивается на один час. Теперь вход в парк разрешен с 5.00 до 23.00, а гулять в нем можно до полуночи. Также с 1 июня начинают работать спортивные площадки для тенниса, баскетбола, волейбола и мини-футбола. Доступен нижегородцам станет и прокат спортивного инвентаря.