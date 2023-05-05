В парке «Швейцария» могут запретить самокаты и велосипеды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нижегородском парке «Швейцария» могут запретить передвигаться на самокатах и велосипедах. Соответствующий опрос администрация общественного пространства проводит сейчас на странице ВКонтакте.

- В администрацию парка поступает очень много жалоб на тех, кто передвигается по территории на самокатах и велосипедах. Просим вас принять участие в опросе и выбрать тот вариант ответа, который вам кажется наиболее приемлемым и который учитывает интересы большинства гостей парка, - говорится в сообщении.

На сегодняшний день участие в опросе приняли более 800 человек. Более 44% высказались за то, чтобы оставить всё как есть, почти 24% считают, что самокатам и велосипедам в парке не место, около 19% хотели бы ограничить передвижение до 10 утра и 12% и вовсе выбрали ответ «вырубить деревья и проложить велодорожки».

Напомним, недавно администрация «Швейцарии» запретила посетителям проносить в парк воздушные шары.