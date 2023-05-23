Черепа и кости пугают жителей города: Неизвестные останки нашли в центре Арзамаса во время благоустройства

Жители Арзамаса считают, что на месте работали археологи, вероятно, нашедшие старинное захоронение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кости и черепа нашли жители Арзамаса на Соборной площади, где сейчас проходит реконструкция. Об останках, которые не убрали после проведения археологических исследований, сообщает житель города в группе «Арзамас 1578» в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, исторический центр Арзамаса начали обновлять в 2022 году.

А недавно жители города пожаловались на неизвестные останки, которые выглядят ужасающе и находятся на Соборной площади.

Администрация Арзамаса отреагировала на жалобы взволнованных граждан. Представители мэрии заверили, что на место, где были обнаружены останки, запланирован выезд сотрудников отдела административно-технического контроля для выяснения ситуации, а также принятия мер по устранению нарушений при проведении земляных работ.

Как сообщили «Комсомолке» в ООО «Межрегиональный центр археологических исследований», найденные жителями Арзамаса останки принадлежали домашним животным. А именно в земле, выброшенной из раскопа, находились пястная кость и фрагменты черепа крупного рогатого скота, а также части черепа мелкого рогатого скота.

– На сегодняшний день археологические раскопки и наблюдения, предусмотренные Разделом по сохранению объектов культурного наследия на Соборной площади завершены. На участке обследования человеческих захоронений не обнаружено, – добавили представители Межрегионального центра археологических исследований.

Ранее мы сообщали, что Глеб Никитин приехал в Арзамас, чтобы проверить результаты масштабного благоустройства.

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