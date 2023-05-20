Глеб Никитин проверил результаты благоустройства Арзамаса. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Глеб Никитин приехал в Арзамас, чтобы проверить результаты масштабного благоустройства. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Губернатора впечатлили преображения в городе. Он отметил, что во время его поездок в Арзамас пять лет назад, город был совсем другим.

- Скоро этот замечательный город станет эталоном сохраненного старинного русского города во всероссийском масштабе, - отметил Глеб Никитин.

Он похвалил главу города Арзамас, министерства и подрядчиков за проделанную работу и заявил, что уже ждет окончания работ.

Напомним, что ранее планировали начать благоустройство парка Кулибина в Нижнем Новгороде. В социальных сетях губернатор рассказал, что будут проведены работы по уборке территории, а также реставрация парковой зоны.