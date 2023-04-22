Эскизы канатной дороги через Оку представили в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба правительская Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде представили эскизы будущей канатной дороги через Оку, которая соединит проспекты Ленина и Гагарина. Они были презентованы в ходе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Эксперты рекомендовали взять за основу концепцию станции «Тихая гавань». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Канатная дорога соединит проспекты Ленина и Гагарина. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Как известно, канатная дорога соединит проспекты Ленина и Гагарина. Протяженность маршрута составит 3340 метров, в пути пассажиры будут 15 минут. В плане предусмотрены три остановки: рядом со станцией метро «Заречная», в конце Заречного бульвара, ближе к реке Оке и рядом с ТЦ «Океанис». При строительстве канатной дороги планируют установить опоры высотой 30 метров, это поможет снизить дискомфорт для жителей и исключить вырубку деревьев.

Как сообщил руководитель проекта канатной дороги ООО «Урбантех» Алексей Иванищев, на каждой станции для пассажиров будут установлены лифты, эскалаторы, туалеты. Станции, дизайн которых еще обсуждается, будут представлять собой полностью закрытые павильоны.

-Если станция «Заречная» больше похожа на здание, то «Тихая гавань» - на некий предметный дизайн. Мне бы хотелось видеть единое решение станций, - сказала член архсовета, главный архитектор архитектурной мастерской ННГАСУ профессор Анна Гельфонд.

Эскизы канатной дороги через Оку представили в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба правительская Нижегородской области.

Отметим, что строительство будет реализовано за счет государственно-частного партнерства, в рамках концессионного соглашения между регионом и ООО «Урбантех». После реализации проекта канатная дорога будет передана в собственность региона, а концессионер обеспечит возврат инвестиций за счет средств, поступающих от оплаты проезда.

Строительство запланирован на 2024-2025 годы.