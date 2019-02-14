Две канатки, завод шприцев на Бору и авиаперелеты в Европу: Глеб Никитин принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в Российской инвестиционном форуме, который состоялся в Сочи в четверг, 14 февраля 2019 года. В ходе мероприятия было принято несколько знаковых решений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первым делом самолеты

Нижегородская область войдет в состав межрегионального авиационного кластера вместе с Ульяновской и Иркутской областями. Решение было принято губернаторами всех трех регионов, присутствовавшими на мероприятии, вместе с председателем наблюдательного совета Межрегионального авиационного кластера, вице-президентом Корпорации «Иркут» Василием Прутковским.

Согласно информации, от Нижегородской области в состав участников войдут ООО «Рост-Авиа», НОАО «Гидромаш», а также АО ПКО «Теплообменник».

- Участие в межрегиональном кластере предполагает возможность для наших предприятий получать субсидии из федерального бюджета в объеме 50% от инвестиционных затрат, осуществляемых в рамках совместных проектов по выпуску промышленной продукции, - прокомментировал Глеб Никитин.

По его мнению, реализация такой меры поддержки может дать неплохой результат.

- Считаю, что это этот инструмент есть смысл сохранить на федеральном уровне. Кроме этого, уверен, что обмен опытом авиационных предприятий трех областей поспособствует созданию и новых видов продукции организаций авиастроения, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме того, Глеб Никитин пообщался с директором по стратегическому планированию и развитию ООО «Ренова-Холдинг Рус» Олегом Фомичевым и генеральным директором АО УК «Аэропорты Регионов» Евгением Чудновским и обсудил с ними перспективы развития пассажирского авиасообщения и сопутствующей инфраструктуры.

- Необходимо обеспечить интерес авиакомпаний к работе в Нижегородской области. Для этого мы будем субсидировать перелеты по ряду направлений, к которым есть интерес у нижегородцев, например, Санкт-Петербург или Сочи. Также планируется проработать вопрос по восстановлению прямого авиасообщения с Европой, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, с 1996 года из Нижнего Новгорода выполнялись рейсы во Франкфурт. Авиасообщение было отменено в 2015 году из-за экономического спада.

Экология – индикатор качества жизни

На Сочинском инвестиционном форуме Глеб Никитин выступил с докладом и рассказал о реализации национального проекта «Экология» в рамках панельной сессии «Экология как индикатор качества жизни».

Участники обсуждали ликвидацию экологического ущерба на свалке «Черная дыра», шламонакопителе «Белое море» и полигоне «Игумново» в Нижегородской области. По словам Глеба Никитина, работы уже находятся на финишной прямой.

- Мы находимся в графике соглашений, которые заключены с министерством природных ресурсов РФ и подрядчиком. Надеюсь, что в этом году мы поставим точку в этой истории, - отметил глава Нижегородской области.

Он добавил, что все проблемы, возникшие в процессе ликвидации, были решены.

- Технологии, которые были заложены в проект, воплощены в конкретном оборудовании, которое прошло апробацию. Мы заняли единую позицию с правительством страны и не меняли ее, несмотря на то, что технологии изначальны были неизвестны и разрабатывались в процессе подготовки документации, также менялись объемы финансирования, - заявил Глеб Никитин.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин положительно оценил этот опыт.

Кроме того, Глеб Никитин рассказал о реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». Глава региона подчеркнул, что «предусмотрено снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод с 0,35 км3 в 2019 году до 0,12 км3 в 2024 году».

Шприцы будут производить на Бору

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель совета директоров ООО «Снабполимер Медицина» Владислав Зезюлин подписали специнвестконтракт о строительстве завода по производству медицинских изделий.

Как пояснил Глеб Никитин, предприятие будет построено на Бору. Там будут производить безопасные одноразовые шприцы с инженерной защитой от повторного применения. Благодаря этому в Нижегородской области появятся более 500 новых рабочих мест.

- Проектом предусматривается вложение не менее трех миллиардов рублей инвестиций до 2027 года. Это очень интересный и важный проект, аналогов которому в России просто нет. Его реализация становится возможной именно благодаря механизму специнвестконтракта, - объяснил Глеб Никитин.

- Хочу выразить свою признательность руководству Нижегородской области и лично губернатору Никитину Глебу Сергеевичу, руководству Минпромторга России, а также всем руководителям федеральных ведомств и организаций, поверивших в реализацию проекта и его положительное согласование, - подчеркнул Владислав Зезюлин.

Кроме того, правительство Нижегородской области и НПО «Конверсия» будут сотрудничать в сфере поставок и обслуживания медоборудования. В рамках этого соглашения будет создана специализированная проектная компания «Медсервис», которая будет комплексно обслуживать материальную базу медицинских учреждений.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, развитие здравоохранения является одним из важнейших направления проекта Стратегии развития.

- Совместный проект предполагает не только поставки оборудования, но и его обслуживание по схеме контрактов жизненного цикла. В дальнейшем мы рассчитываем на снижение стоимости оборудования за счет локализации производства на российских предприятиях. К тому же это будет способствовать диверсификации ОПК, что тоже очень важно для региона, - заявил он.

Благодаря этому проекту нижегородцы смогут получать медобслуживание на самом передовом медицинском оборудовании.

Особое внимание – к инновациям

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко подписали соглашение о развитии Национальной технологической инициативы на территории региона. Документ предусматривает развитие механизмов поддержки в регионе технологических компаний по ключевым направлениям НТИ.

- Наши коллеги уделяют большое внимание и образовательным проектам, направленным на развитие НТИ. Для нашего промышленного региона подготовка не только компетентных, но и инициативных профессионалов для инновационных предприятий крайне важна, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, сотрудничество планируется и в сфере развития рынка венчурного инвестирования.

- Мы планируем утвердить «дорожную карту» по реализации соглашения. РВК является партнером проведения Global City Hackathon в Нижнем Новгороде, - добавил Глеб Никитин.

«Региональный экспортный стандарт 2.0»

Нижегородская область станет пилотным регионом по внедрению «Регионального экспортного стандарта 2.0». Соглашение об этом было подписано главой региона Глебом Никитиным и генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Андреем Слепневым на Российском инвестиционном форуме 14 февраля 2019 года.

- В первую очередь соглашение направлено на содействие увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта в нашем регионе, а также на содействие увеличению количества экспортеров. Нижегородская область планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 3 до 6 миллиардов долларов в год, - подчеркнул Глеб Никитин.

- С помощью регионального экспортного стандарта мы закрепим комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта, – отметил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Блокчейн-технологии

Глеб Никитин вместе с гендиректором компании Vostok Александром Ивановым подписали документ, предусматривающий сотрудничество в области использования современных цифровых технологий. По словам Глеба Никитина, развитие передовых цифровых технологий, которые помогут повысить качество жизни нижегородец, находится в приоритете.

- От блокчейн-технологий эксперты ждут значительного прорыва в этих направлениях. Поэтому мы выбрали компанию Vostok, чтобы проверить на практике возможности блокчейн-решений и перенять ведущий мировой опыт в этой сфере, - цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Теперь в Нижегородской области появятся пилотные зоны тестирования продуктов, производимых на базе Vostok. Также в рамках сотрудничества предполагается исследование возможностей блокчейн-технологий и подготовка базы к созданию открытой платформы для обмена технологиями между российскими городами.

Как отметил Иванов, Нижегородская область входит в топ лидеров-регионов РФ в области цифровой трансформации.

Битум для нижегородских дорог

Глеб Никитин и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения дорожного комплекса высококачественными битумными материалами и моторными маслами. Теперь компания будет поставлять современные битумные материалы. Специально под климатические условия Нижегородской области будут разработаны уникальные рецептуры битумных материалов и асфальтобетонных смесей.

- Это сотрудничество позволит обеспечить наши предприятия дорожной отрасли качественными материалами, предотвращать отклонения от технологии производства ремонтных и строительных работ и, как следствие – позволит повысить качество, износостойкость нижегородских дорог, - прокомментировал Глеб Никитин.

Новые воздушные переправы

На инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение, предусматривающее строительство двух веток нижегородской канатной дороги. Свои подписи на нем оставили губернатор Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и генеральный директор ООО «Национальные канатные дороги» Борис Шлом.

Теперь в нашем городе появятся еще две «канатки». Первая соединит станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария», а вторая – Автозаводский район и Новинки.

- Канатная дорога – востребованный и удобный способ передвижения, с точки зрения и транспортной доступности, и туристической привлекательности. Нижний Новгород самой природой предназначен для реализации подобных проектов, - заявил после подписания документа Глеб Никитин.

Благодаря этим веткам будут разгружены мосты, на которых нижегородцы регулярно стоят в пробках.

- Больше всех от реализации этого проекта выиграют нижегородцы, которые смогут посещать культурные и спортивные мероприятия на разных площадках города, - добавил Панов.