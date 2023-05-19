Иномарка сбила 13-летнюю девочку на переходе около парка 1 Мая

«Хендай» не пропустил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Автомобиль марки «Хендай» сбил ребенка на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде 19 мая. Происшествие случилось у парка имени 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, «Хендай» двигался в направлении улицы Чкалова. У дома №25 по улице Октябрьской Революции он не пропустил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– Девочка получила телесные повреждения, была осмотрена на месте и отпущена, – отмечают в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Отметим, на участке дороги, который расположен на улице Октябрьской Революции, нередко случаются ДТП с участием детей-пешеходов. Так, 3 марта 52-летний водитель автомобиля «Хендай» на пешеходном переходе сбили сразу троих детей. Один из пострадавших ещё совсем маленький – ему всего 3 года, двум другим по 13 и 11 лет.

Для того чтобы сделать водителей более дисциплинированными, власти приняли решение установить на пешеходном переходе в районе парка имени 1 Мая комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Нарушением будет считаться, когда в объектив камеры попадет пешеход на «зебре» и сама машина, не пропустившая человека.

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