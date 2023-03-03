Автомобиль «Хендай» сбил троих детей на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

ДТП произошло 3 марта. Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду.

Жуткая история произошла днём в Канавинском районе в Нижнем Новгороде – там прямо на пешеходном переходе сбили сразу троих детей. Один из пострадавших ещё совсем маленький – ему всего 3 года, двум другим по 13 и 11 лет.

– Наезд произошел примерно в 14:30 3 марта, когда дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Октябрьской Революции, – рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Пострадавшие в больнице. Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду.

Внезапно на детей наехал автомобиль «Хендай», за рулем которого находился 52-летний водитель. Как оказалось, автомобилист не уступил дорогу детям, вышедшим на пешеходный переход по ходу его движения. Сейчас пострадавшие ребятишки доставлены в детскую областную больницу. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.

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