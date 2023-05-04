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НовостиОбщество4 мая 2023 11:30

Дорожную камеру установят на переходе около парка им. 1 Мая в Нижнем Новгороде

За последние два месяца здесь сбили четверых детей
Елизавета КОПЫЛОВА
Дорожную камеру установят на переходе около парка им. 1 Мая в Нижнем Новгороде

Дорожную камеру установят на переходе около парка им. 1 Мая в Нижнем Новгороде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят на пешеходном переходе в районе парка им. 1 Мая в Нижнем Новгороде, где в последнее время часто сбивают людей. «Всевидящее око» появится здесь уже 5 мая, сообщает Центр развития транспортных систем на своей странице в соцсети.

На этом участке, который расположен на улице Октябрьской революции, часто происходят ДТП, а поскольку рядом находится школа №52, то происшествия нередко случаются именно с детьми. Так, только за последние два месяца здесь сбили четырех детей.

Камера будет фиксировать нарушения на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с остановкой «Парк им.1 Мая». Нарушением будет считаться, когда в объектив камеры попадет пешеход на «зебре» и сама машина, не пропустившая человека. Власти надеются, что эти меры сделают водителей более дисциплинированными.