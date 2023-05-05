Банк России выпустил 10-рублевую монету с Нижним Новгородом ко Дню Победы

На монете изображен памятник «Горьковчанам— доблестным труженикам тыла». Фото: Банк России.

В пятницу, 5 мая, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне Банк России выпустил 10-рублевые монеты, посвященные городам трудовой доблести. Список этих городов велик, но в серию «Города трудовой доблести» пока вошли Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк и Новосибирск. Монеты выполнены из недрагоценных металлов, диаметр составляет 22 миллиметра.

- На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов, - говорится в информационном сообщении пресс-службы банка.

На лицевой стороне монеты указаны номинал, год выпуска и название банка. По бокам симметрично размещены ветви лавра и дуба. Внутри цифры «0» имеется рифление на котором под разными углами читается «10» и «РУБ». Также в нижней части монеты правее года выпуска нанесен знак Московского монетного двора.

- На оборотной стороне монеты «Нижний Новгород» расположено рельефное изображение фрагмента памятника «Горьковчанам— доблестным труженикам тыла»; по окружности имеются надписи, вверху: «Нижний Новгород», внизу, на ленте: «Города трудовой доблести», - информирует Банк России.

По такому же принципу выполнены монеты с изображением других городов. Например, на монете Новосибирска изображен памятник «Детям — труженикам тыла».

Тираж каждой монеты составляет 1 миллион штук. Отмечается, что эти монеты являются законным средством наличного платежа на территории нашей страны и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей.

Ранее сообщалось, что памятные монеты выпустили к 800-летию Нижнего Новгорода.

Кроме того, появились памятные 10-рублевые монеты с изображением Городца.