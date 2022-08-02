Городец изображён на новой памятной 10-рублёвой монете ЦБ

Городец появится на новой памятной 10-рублёвой монете ЦБ. Фото: Центральный банк Российской Федерации

Изображение города Городец Нижегородской области появилось на памятной монете номиналом 10 рублей серии "Древние города России". Монета выпущена в обращение сегодня, 2 августа 2022 года. Её тираж составляет один миллион штук. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка Российской Федерации.

– Городец – древний русский город, основанный во второй половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар, – подчеркнули в ЦБ.

А также рассказали, что монета, как и всегда, будет в форме круга диаметром 27 мм. На её боковой рифлёной поверхности дважды повторяется надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", разделённая звёздочками.

На лицевой стороне монеты сверху расположена надпись "БАНК РОССИИ", снизу – "2022", слева и справа – ветви лавра и дуба соответственно. В центре находится число "10" и надпись "РУБЛЕЙ" под ним. Внутри цифры "0" расположен защитный элемент – число "10" и надпись "РУБ". Внизу диска выгравирован товарный знак Московского монетного двора.

– На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение панорамы города Городца; вверху слева – герб Городецкого района; на кольце по окружности имеются рельефные надписи: вверху – "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу – "ГОРОДЕЦ", – добавили в заключение в ЦБ.

Напомним, в 2022 году Городец отметил своё 870-летие.