Памятные монеты выпустят к 800-летию Нижнего Новгорода

Юбилейные монеты поступят в обращение 28 мая. Фото: Банк России

Памятные монеты к 800-летию Нижнего Новгорода выпустит Банк России. Символы города появятся сразу на трех типах денежных знаков, которые поступят в обращение 28 мая 2021 года.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, две монеты «800-летие основания г. Нижнего Новгорода» будут выполнены из драгоценных металлов – серебряная номиналом три рубля и золотая номиналом 50 рублей.

Три рубля с изображением Чкаловской лестницы будут выполнены из серебра 925 пробы. Фото: Банк России

На «трешке» изображена Чкаловская лестница, на «полтиннике» - Дмитриевская башня кремля. Их тираж составляет всего три тысячи и одна тысяча штук соответственно, поэтому они представляют большой интерес в первую очередь для коллекционеров.

На "полтиннике" из золота 999 пробы отчеканен Нижегородский кремль. Фото: Банк России

В широкое обращение поступят юбилейные десятирублевки серии «Древние города России». На этих биметаллических монетах будет красоваться Нижегородская ярмарка. «Десятки» выйдут большим тиражом в 1 миллион штук.

Юбилейная десятка с Нижегородской ярмаркой выйдет широким тиражом. Фото: Банк России

«Для нас крайне важно, чтобы облик города был известен как можно большему числу людей. Это не только подчеркнет историческое значение Нижнего Новгорода, но и поможет привлечению туристов», - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Новыми монетами можно будет без проблем расплатиться за любую покупку (вряд ли, конечно, найдутся желающие использовать для этого золотые или серебряные деньги, но все же).

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», - сообщили в пресс-службе Банка России.

Отметим, что монеты, связанные с Нижним Новгородом, выпускались и раньше.

«На них в разные годы были отчеканены Нижегородский кремль, здание Государственного банка на Большой Покровской, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский и Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастыри. Также на памятных монетах появлялись образы знаменитых уроженцев области и людей, чья судьба с ней неразрывно связана: Александра Пушкина, Максима Горького, Федора Шаляпина, Валерия Чкалова, Андрея Сахарова», - рассказала Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

А вот покорить бумажные купюры Нижнему Новгороду только еще предстоит: Банк России сообщил о планах по модернизации в ближайшие годы банкнот шести номиналов. В частности, лицевую сторону новой банкноты номиналом 1000 рублей украсят символы Нижнего Новгорода, оборотную – Приволжского федерального округа.

Сейчас уже сформированы группы экспертов в сфере истории, культурологии, бонистики и нумизматики, которым предстоит подготовить список достопримечательностей и объектов для новых банкнот. Окончательный выбор изображений сделает совет директоров Банка России.

Банкнота, посвященная Нижнему Новгороду, будет выпущена в 2023 году.

Справка «КП»

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 мм. Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 22,6 мм.

Монета номиналом 10 рублей имеет форму круга диаметром 27 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.