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Происшествия2 мая 2023 13:13

«Коснулся оборванного провода»: Восьмилетнего мальчика убило током в Нижегородской области

Восьмилетнего мальчика убило током на Бору
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Восьмилетнего мальчика убило током на Бору.

Восьмилетнего мальчика убило током на Бору.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области восьмилетнего мальчика убило током. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Трагедия произошла днем 28 апреля в деревне Подрезово Борского района. Там восьмилетний мальчик получил поражение электрическим током, коснувшись оборванного провода линии электропередач.

- За несколько минут до этого они приходили с мамой в магазин, но мама заговорилась с продавщицей, а мальчик ушел домой. Когда она вернулась - он уже бился в конвульсиях, - рассказала «КП – Нижний Новгород» местная жительница Наталья К.

Тот самый провод, который погубил ребенка.

Тот самый провод, который погубил ребенка.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

От полученных повреждений мальчик погиб на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередач, - заявили в региональном Следкоме.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В пятницу в Нижегородской области был сильный ветер – не исключено, что из-за его порывов и произошел обрыв проводов.

К сожалению, это не единственный подобный случай в регионе. Так, летом 2021 года на территории школы в Сормовском районе убило током девятилетнего мальчика – залезая на ограждение, он дотронулся до провода, который питал камеру видеонаблюдения, и погиб. Недавно виновным вынесли приговор.

ЧППроисшествия: ЧП