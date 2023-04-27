«Трогал мальчиков под одеялом, а за молчание давал конфеты»: Воспитатель детского сада осужден за педофилию в Нижнем Новгороде

Педофил работал воспитателем 14 лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде вынесли приговор воспитателю детского сада, уличенному в педофилии по отношению к своим воспитанникам. 36-летний мужчина трогал малышей под одеялом во время тихого часа, а чтобы они никому не рассказывали об этом «секрете», покупал им сладости.

Три года развращал детей

Эта ужасная история потрясла Нижний Новгород в 2021 году – тогда весь город облетела новость, что воспитателя одного из детских садов подозревают в приставаниях к мальчикам.

- Подсудимый, работая воспитателем детского сада, с января 2018 года по октябрь 2021 года неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников в возрасте 5-6 лет, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Мужчина также был тренером в детской футбольной секции. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Был на хорошем счету

Андрей Ф. работал в сфере образования 14 лет – с тех самых пор, как окончил педагогический университет. По специальности он учитель начальных классов, но последние девять лет мужчина работал в детском саду Приокского района, а также вел футбольную секцию и тренировал ребят в местной спортивной школе.

Самое удивительное, что этот «усатый нянь» был на хорошем счету не только у коллег, но и у родителей, поэтому когда поползли нехорошие слухи, многие встали на защиту воспитателя.

- У него есть немало дипломов, грамот и наград, - говорит мама одного из выпускников прошлых лет Елена В. - Он преподавал детям физкультуру, а также был воспитателем. Когда мой сын ходил в садик, Андрей всегда был очень активным и дружелюбным. Всегда занимался с детьми, играл в подвижные игры, эстафеты, футбол. Дети никогда не скучали с ним.

Практически на всех фотографиях он в обнимку с мальчишками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родители той группы, которой занимался Андрей в последнее время, сообщили «КП – Нижний Новгород», что мужчина живет с мамой, не женат и, скорее всего, даже не имел отношений с девушками. На его странице в соцсети куча фотографий в обнимку с детьми, которые сейчас приобрели новый, нехороший смысл.

«Девочек гнобил, а к мальчикам приставал»

Однако не все родители разделяли восторженные взгляды относительно Андрея Сергеевича. По словам отца одной из девочек, как-то летом его уже один раз заподозрили в нехорошем внимании к детям, но тогда историю попросту «замяли». И все молчали до тех пор, пока родители не стали замечать странного поведения своих детей дома. Начали расспрашивать – дети говорят, что воспитатель трогает их под одеялом во время тихого часа.

- Мы с женой спросили у своей [дочери], и она подтвердила, что это было постоянно, когда дети ложились спать. Девочек, говорит, не трогал и гнобил, а к мальчикам приставал, при этом всем говорил, что это их большой секрет, а за молчание давал конфеты. И другие родители также начали расспрашивать своих [детей], и все говорят одно и то же, - рассказал корреспонденту «КП – Нижний Новгород» нижегородец по имени Денис.

В свои 36 Андрей Ф. жил с мамой, у него не было ни жены, ни подруги. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Забрали прямо с утренника

Андрея Ф. арестовали 21 октября прямо в детском саду – в тот день у ребят был запланирован утренник, в котором единственному в коллективе воспитателю-мужчине, конечно, была отведена главная роль. Извращенец не стал отпираться и во всем признался, его поместили в СИЗО.

Следствие длилось полтора года, и за это время было установлено, что от рук педофила пострадали десять детей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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Попасть в группу к этому «усатому няню» хотели многие, кто-то целенаправленно выбирал садик, чтобы дети ходили именно к Андрею Сергеевичу. Дескать, очень уж он хороший педагог и любит детей. Последнее, как выяснилось, переросло в патологию (подробности).