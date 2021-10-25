Воспитателя детсада в Нижнем Новгороде подозревают в домогательствах к мальчикам

Подозреваемый взят под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородского воспитателя подозревают в трех эпизодах домогательства своих воспитанников. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина работал в одном из детсадов областного центра.

- Подозреваемый, работая воспитателем детского сада, неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетних воспитанников. Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал, - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что нижегородский пенсионер несколько месяцев насиловал несовершеннолетнюю.