«Приставал к мальчикам и гнобил девочек»: Воспитателя нижегородского детсада обвиняют в домогательствах к детям

36-летний Андрей Ф. работал в этом детском саду девять лет. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Накануне вечером жителей Нижнего Новгорода потрясла новость о том, что в одном из детских садов задержали воспитателя - за то, что он якобы приставал к детям, причем исключительно к мальчикам: трогал их под одеялом во время тихого часа, а за молчание давал конфеты.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области, в настоящее время известно о трех эпизодах растления малолетних детей.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

Следователи продолжают вести работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Судя по фотографиям в соцсети, Андрей практически все свое время проводил с детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Дети бежали к нему»

36-летний Андрей Ф. работает в сфере образования уже 14 лет – с тех самых пор, как окончил педагогический университет. По специальности он учитель начальных классов, но последние девять лет мужчина работал в детском саду №298 Приокского района, а также вел футбольную секцию и тренировал ребят в местной спортивной школе.

Знакомые и коллеги Андрея шокированы случившимся. Многие считают его хорошим воспитателем и преподавателем.

- Я Андрюху знаю только потому, что сам являюсь тренером по футболу. Он также работает тренером по футболу в спортивной школе «Радий» в Приокском районе. Мы неоднократно встречались на футбольных полях, в основном играли друг против друга. Когда я увидел, что пишут в сети, был шокирован ввиду того, что человек очень много работает. Некоторые выпускники этого садика потом приходят заниматься в «Радий», - рассказал «КП - Нижний Новгород» коллега Андрея Руслан Гусейнов, добавив, что ничего странного в его поведении ранее не замечал.

На хорошем счету педагог был и среди родителей, а ведь они, как известно, традиционно предъявляют самые высокие требования к воспитателям. Поэтому на защиту Андрея встали многие родители, которые знают его лично. Мама одного из воспитанников прошлых лет Елена Веселова характеризует его как доброго и внимательного воспитателя. Женщина не исключает, что его могли попросту оклеветать.

Мужчина работает в сфере образования 14 лет: трудится воспитателем и тренирует юных футболистов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Образование у него педагогическое. Дипломы, грамоты и награды имеются, и не мало. Он преподавал детям физкультуру, а также был воспитателем. Когда мой сын ходил в садик, Андрей всегда был очень активным и дружелюбным. Всегда занимался с детьми, играл в подвижные игры, эстафеты, футбол. Дети никогда не скучали с ним. Могу сказать, что занимался он с детьми лучше всех других воспитателей. Единственное, за что он мог наказать, это когда дети не доедали еду, - говорит она.

Эти слова подтверждает мама воспитанника из первого выпуска Андрея. Дескать, все родители от него были в восторге, и раньше за ним никаких странностей не замечалось: если и произошли какие-то изменения, то существенно позднее.

- Мой ребёнок у него был не один год, - рассказала «Комсомолке» нижегородка Марина Романова. - Я была в родительском комитете, мы его первый выпуск. И наши родители до сих пор почти все общаются, несмотря на то, что дети уже восьмиклассники и учатся по разным школам. Никто ничего за ним такого не замечал. И дети тоже, даже мальчики. Но как воспитатель нашего выпуска, он на самом деле был «усатый нянь»: никто так с детьми в тот момент не занимался, дети бежали к нему. Никто не был запуган.

На всех фотографиях он в обнимку с мальчишками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Говорил, что это большой секрет»

Попасть в группу к этому «усатому няню» хотели многие, кто-то целенаправленно выбирал садик, чтобы дети ходили именно к Андрею Сергеевичу. Дескать, очень уж он хороший педагог и любит детей. Последнее, как выяснилось, переросло в патологию.

Родители той группы, которой занимался Андрей в последнее время, сообщили «КП – Нижний Новгород», что мужчина живет с мамой, не женат и, скорее всего, даже не имел отношений с девушками.

Тот самый детский сад, где работает Андрей Ф. Фото: сайт детского сада №298

По словам отца одной воспитанницы Андрея, летом его уже один раз заподозрили в «нехорошем» внимании к детям, но тогда историю попросту «замяли». И все молчали до тех пор, пока родители не стали замечать странного поведения своих детей дома. Начали расспрашивать – дети говорят, что воспитатель трогает их под одеялом во время тихого часа.

- Мы с женой спросили у своей [дочери], и она подтвердила, что это было постоянно, когда дети ложились спать. Девочек, говорит, не трогал и гнобил, а к мальчикам приставал, при этом всем говорил, что это их большой секрет. И другие родители также начали расспрашивать своих [детей], и все говорят одно и то же, - рассказал корреспонденту «КП – Нижний Новгород» нижегородец по имени Денис.

С утренника – в СИЗО

Вероятно, Андрей Ф. посвящал себя работе целиком и полностью. Его страница в соцсети состоит из фотографий и видео детсадовской жизни и с футбольной секции. Судя по снимкам, его команды неоднократно участвовали в различных соревнованиях и добивались высоких результатов, а пару лет назад его воспитанники заняли первое место в открытом первенстве города по мини-футболу – тогда Андрей был награжден грамотой «Лучший тренер» от федерации футбола Нижегородской области. Примерно тогда же он был награжден почетной грамотой департамента образования администрации Нижнего Новгорода – «за большой вклад в организацию и совершенствование учебно-воспитательного процесса», которую он получил ко Дню учителя.

Подозреваемый в педофилии воспитатель имеет различные грамоты и награды. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На всех фотографиях Андрея, размещенных в соцсети, - дети: в группе, на прогулке, на утреннике, на футболе. И почти на всех снимках он позирует в обнимку с мальчиками. В свободное от педагогической деятельности время Андрей вел страничку детского сада ВКонтакте: выкладывал фото, ролики по развитию детей, публиковал расписание занятий и другие полезные материалы. Единственный мужчина в коллективе, он всегда становился одним из главных действующих лиц на любом утреннике: в образе Незнайки, пирата, Айболита или другого сказочного героя. Вот и в последний день его работы в детском саду он вместе с другими воспитателями принимал участие в детском празднике.

- Его забрали прямо с утренника 21 октября. Насколько я знаю, шестеро родителей уже написали заявление в полицию на него, - рассказал «Комсомолке» отец девочки, которая ходит к нему в группу.

Многие родители хотели отдать детей именно в этот детский сад, чтобы попасть к Андрею. Фото: Личная страница Вконтакте

Сейчас Андрей Ф. находится в СИЗО. СК официально сообщает о трех эпизодах, в которых его подозревают. Расследование уголовного дела продолжается, «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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