Лемура Джулию с Мадагаскара вывели на прогулку по Нижнему Новгороду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мадагаскарского лемура по имени Джулия заметили на улицах Нижнего Новгорода. Видео с животным опубликовал тревел-блогер Евгений Деревянко в социальных сетях.

Владелец делится, что животное живет у него в квартире. Лемур Джулия родом из Мадагаскара, она не кусается и периодически он ходит с ней на прогулки с поводком. На всех прогулках лемур привлекает внимание прохожих.

На кадрах видео видно, что животное абсолютно спокойное и никого не трогает. Однако блогер все же призвал оставить экзотических животных в дикой среде.

- Конечно, такие редкие животные должны жить в дикой природе. Берегите планету! – написал Евгений.

К слову, животные на улицах Нижнего Новгорода не такая уж редкость. Ранее мы писали, что в Нижегородском кремле обосновалась лиса, а пару лет назад нижегородцы обнаружили у себя в огороде новорожденных ежат. Однако таких экзотических животных, как лемуры, в Нижнем Новгороде прежде не замечали.