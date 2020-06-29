2020-06-29T13:42:53+03:00
Дом. Семья

«Такие клевые малыши»: Нижегородцы обнаружили новорожденных ежат у себя на огороде

Удивительно милым снимком местные жители поделились в социальных сетях [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородцы обнаружили новорожденных ежат у себя на огороде. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".Нижегородцы обнаружили новорожденных ежат у себя на огороде. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Не обошлось сегодня и без милоты – самым очаровательным снимком дня по праву можно считать новорожденных ежат, обнаруженных под Нижним Новгородом. Этим игольчатым чудом они поделились в социальных сетях.

- Вот такую милоту обнаружили в огороде. Мамка, наверное, отошла ненадолго, трогать не стали, - рассказали авторы находки в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Увидев эти снимки, мало кто из нижегородцев остался равнодушным. Тем более что многие прежде вообще не видели новорожденных ежат.

- Респект и уважуха за то, что трогать не стали. А то наши люди очень любят прибрать к рукам то, что плохо лежит, бежит или летает, - отметила Зоя Жестянникова.

- Первый раз вижу ежат, - призналась Юлия Вредина. - Такие клёвые малыши!

Впрочем, некоторые нижегородцы всерьез обеспокоились судьбой этих крошек – вдруг они остались без матери?

- Странно, что они вот так на поверхности лежат, - полагает Миша Карева. - Ведь ещё совсем маленькие и должны в норе быть, возможно, что-то случилось. Хорошо бы проследить, вернулась ли ежиха.

- Если не вернулась, то могу выкормить, - тут же предложила Елена Михайлова.

Стоит отметить, что в последнее время нижегородцы стали часто встречать животных в самых необычных местах. К примеру, семейство лисят резвились прямо в парке «Швейцария», а лосята открыли купальный сезон под Керженцем.

КСТАТИ

Если вы обнаружили дикое животное рядом со своим домом, то стоит позвонить на «зелёный» телефон: (831) 433-22-11 или 112, чтобы животное вернули в естественную среду обитания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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