МЧС: Эвакуация предприятий в зоне пожара в Дзержинске не требуется

В Дзержинске крупный пожар на химическом предприятии. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Эвакуация людей с предприятий, расположенных в зоне пожара в Дзержинске, не требуется. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, прямо сейчас в промзоне Дзержинска тушат крупный пожар – там горит производство «Астат» на Автозаводском шоссе. Клубы темного густого дыма видны на десятки километров. По предварительным данным, площадь возгорания составляет не менее 4 тысяч квадратных метров.

На месте развернут оперативный мобильный штаб, работают сотрудники прокуратуры, правоохранительных органов, специалисты Роспотребнадзора взяли отбор проб воздуха в зоне ЧП.

Предприятие, на территории которого произошел пожар, является крупным производителем различных смол, растворителей, эпоксидного клея и бытовой химии.