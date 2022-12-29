Хотел интима, а получил испуг: телефонные мошенники под давлением выманили деньги у молодого нижегородца

Незнакомец по телефону заставил парня осуществить перевод. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях в отдел полиции №1 по Автозаводскому району Нижнего Новгорода обратился 21-летний парень и сообщил, что стал жертвой мошенников. Заявитель сразу начал объяснять, мол так и так, посещал сайты для взрослых, изучал их содержимое. На одном из таких ресурсов он наткнулся на предложение провести незабываемую ночь с красоткой. Молодой человек решил попробовать договориться о визите «ночной бабочки», но собеседники выдвинули такие условия, на которые он никак не мог согласиться. Сделка не состоялась и огорченный парень повесил трубку.

- Позже на мобильный телефон заявителя позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что из-за его отказа от предложения возникли проблемы с безналичной оплатой услуг у других клиентов. Для разблокировки виртуальной кассы от него потребовали осуществить онлайн-перевод на указанный мужчиной счет 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Парень ни в какую не соглашался. Собеседник стал на него давить и в конце концов так запугал, что пострадавший выполнил требования и перевел всю сумму целиком.

Позднее, придя в себя, молодой человек понял, что никакой «ночной бабочки» на самом деле не существовало — это лишь картинка в интернете, а сам он стал жертвой мошенников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». Виновным в подобном деянии может грозить до четырех лет тюрьмы. В настоящее время стражи порядка устанавливают личности причастных к совершению этого преступления, проводится расследование.

Напомним, это уже не первый подобный случай, произошедший на территории региона за последнее время. В октябре этого года в подобную ловушку попал 20-летний житель Дзержинска. Ради встречи с жрицей любви парень даже приехал по несуществующему адресу. Девушку он так и не увидел, но лишился 100 тысяч рублей.

А еще был случай

«Сергей Федорович» с сайта интим-услуг развел нижегородца на 47 тысяч рублей. Ради встречи с брюнеткой Катей житель Нижнего Новгорода выполнил несколько переводов, но встреча так и не состоялась