Доверчивый нижегородец перевел 100 тысяч рублей прикинувшимся проститутками мошенникам

Парень решил расторгнуть сделку, но свои деньги так и не смог вернуть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любители незаконных методов обогащения уже давно научились использовать одиночество и связанную с этим жажду общения людей против их самих. На этот раз в сети мошенников попался 20-летний доверчивый парень из Дзержинска, который решил заказать «ночную бабочку». За одну ночь под разными предлогами из потерпевшего вытрясли порядка 100 тысяч рублей. Все это время наш герой думал, что общается с агентством по оказанию интимных услуг. Как только парень понял, что его «разводят» на деньги, сразу же обратился в полицию.

- Я зашел на сайт девушек по вызову и решил проверить, как это все работает на самом деле. Нашел объявление и позвонил по нему. Девушка представилась администратором, попросила подъехать на улицу Ленина, 18 (на картах такой дом отсутствует, прим.). Я подъехал по указанному адресу. Ими было запрошено подвезти две тысячи рублей за оплату услуг и 10250 рублей за «страховку». Мне этот расклад не понравился, и я решил запросить возврат, - восстановил хронологию событий потерпевший.

Как следует из его рассказа, лже-сотрудницы интим-салона стали требовать все большие и большие суммы, чтобы осуществить возврат денег. При этом просто вернуть деньги по какой-то надуманной причине у них не получалось.

- По признакам преступления по уголовной статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению этого преступления, ведется расследование.

Напомним, год назад по аналогичной схеме обманули жителя Нижнего Новгорода. Ради встречи с жрицей любви мужчина выполнил несколько денежных переводов какому-то Сергею Федоровичу, но долгожданная встреча с выбранной на сайте интим-услуг девушкой так и не состоялась. Нижегородец лишился 47 тысяч рублей и ему пришлось коротать вечер в одиночестве.