«Сергей Федорович» с сайта интим-услуг развел нижегородца на 47 тысяч рублей Фото: Shutterstock

Житель Нижнего Новгорода лишился всех своих сбережений после того, как решил провести ночь любви с незнакомкой с сайта интим-услуг. На встречу знойная брюнетка так и не пришла, а сам мужчина стал жертвой «Сергея Федоровича», который убедил перевести ему в общей сумме 47 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах, куда и обратился обманутый горе-любовник.

К слову, сценарий мошенничества оказался достаточно незамысловат. Утром мужчина нашел в объявлении интим-сайта понравившуюся знойную брюнетку Катю. Чтобы не терять времени даром, он быстро договорился о встрече по телефону. Однако, Катя объяснила, что для начала необходимо внести предоплату за услуги.

- Мы не можем так рисковать и встречаться с клиентами без предоплаты. Приезжайте через два часа и переведите 1500 рублей. Адрес сейчас вышлю смской, - ответила в разговоре Катя.

Конечно, мужчина, не задумываясь, отправился по указанному адресу и перевел всю необходимую сумму. Ведь по фото девушка ему и правда понравилась. После она перезвонила и сообщила, что нужно отправить еще 4 500 рублей в качестве залога, и он снова перевел все деньги.

Казалось бы, на этом история могла закончиться, но не тут-то было. Вскоре клиенту позвонил некий мужчина, который представился Сергеем Федоровичем.

- К сожалению, ваша оплата не прошла. Повторите платеж, - сказал "Сергей Федорович".

После очередного перевода Сергей Федорович позвонил снова. Платеж снова не прошел и снова он требовал от мужчины повторить оплату, но в этот раз сумма была уже больше.

Самое удивительное то, что таким образом потерпевший сделал еще три перевода: на 9, 12 и 15 тысяч рублей.

Естественно, после таких платежей, ни один из звонивших на связь больше не вышел и бесследно исчез. Общая сумма переводов в итоге составила 47 100 рублей.

Расследование по этому делу продолжается, обстоятельства происшествия уточняются, а виновные на данный момент так и не найдены.