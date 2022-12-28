Отец избивал, а мать угрожала «пустить по кругу»: Родители нижегородского школьника напали на девятиклассника, чтобы отомстить за сына

Взрослый мужчина избил девятиклассника в школе Кстовского района. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кстовском районе под Нижним Новгородом разгорелся большой скандал: там взрослый мужчина прямо в школе избил девятиклассника, с которым незадолго до этого подрался его сын. Мать в свою очередь угрожала пострадавшему мальчику по телефону и обещала «пустить по кругу».

Инцидент произошел 23 декабря в школе поселка Селекционной Станции. Все началось с того, что на перемене двое учеников подрались между собой – такое иногда случается у мальчишек. Учителя быстро их разняли и развели по углам, однако на этом всё не закончилось. Зачинщик драки пожаловался родителям, после чего отец прибежал в школу и устроил разборки прямо в коридоре на глазах у десятков ребят. Все произошло настолько стремительно, что очевидцы достали камеру лишь под конец разборок. На кадрах, опубликованных программой «Кстати», видно, как грузный мужчина зажал в углу перепуганного подростка и орет на него, не выбирая выражений.

- Ты зачем его избил??!!

- Он сам первый… - мальчик не успевает договорить, его речь обрывает сильный удар кулаком в висок.

- Я ТЕБЯ спрашиваю, мразина?! – ревет неуравновешенный папаша.

Вокруг них в оцепенении стоят ученики, которые не решаются подойти к неадекватному дебоширу. Все, что смогли сделать ребята, это снять концовку «сцены».

По словам пострадавшего мальчика, мужчина ударил его в голову шесть раз, в результате чего у него распух висок и закружилась голова. После этого подростку начала звонить мама его оппонента и орать в трубку, требуя извинений вперемешку с угрозами и оскорблениями.

- Я тебя по кругу пущу! Я тебе сказала, чтоб сейчас же пришел извинился перед моим сыном! Я тебе сказала! Я тебя у школы буду ждать! – орала разгневанная маман.

Пострадавшему мальчику пришлось обращаться в травмпункт, его родители написали заявление в полицию. Сейчас по факту инцидента проверку проводят СК и прокуратура.

- Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, - сообщили в региональной прокуратуре.

Первый вопрос, который возникает в связи с этой историей: как вообще мужчина смог беспрепятственно пройти в здание школы, если даже родителей туда пускают по предварительной записи? В министерстве образования региона назвали случившееся «упущением со стороны администрации школы».

- В 12.46 во время выхода из школы первой смены в школу проник отец учащегося данной школы. После происшествия директор школы сообщила начальнику отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России и вызвала участкового. Участковый пригласил всех участников, провели беседу, составили протоколы. Дальнейшее разбирательство проводится в соответствии с законодательством РФ. Ответственному за пропускной режим объявлено дисциплинарное взыскание, - заявили в нижегородском министерстве образования.

Также в ведомстве сообщили, что 26 декабря оба подростка были поставлены на внутришкольный учет, и теперь за ними, судя по всему, будут «присматривать». «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Подростковые конфликты порой имеют куда более страшные последствия, чем синяки и ушибы. Так, минувшим летом в Нижнем Новгороде 12-летний мальчик жестоко убил прямо в подъезде своего сверстника из-за неприязненных отношений.