На мужчину, который избил подростка в кстовской школе, завели уголовное дело Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кстовском районе Нижегородской области завели уголовное дело на 44-летнего мужчину, который избил подростка в стенах школы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Напомним, совсем недавно в одной из кстовских школ разразился вопиющий скандал. Двое учеников подрались на перемене, но учителя быстро разняли их. Зачинщику драки этого показалось мало, он позвонил родителям и нажаловался им. Через некоторое время после драки в школу зашел отец зачинщика, чтобы лично разобраться с обидчиком сына.

Взрослый мужчина избил девятиклассника в школе Кстовского района. Грузный мужчина загнал в угол школьника и начал избивать при других учениках. Он нанес шесть ударов кулаком в голову мальчика, после чего подростку сразу стало плохо. Но на этом ужасы не кончались. Прямо во время урока пострадавшему подростку начала названивать мама зачинщика. Женщина угрожала расправой и требовала извинений.

В настоящее время на мужнину завели уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.