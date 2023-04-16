Митрополит Георгий обратился к нижегородцам с пасхальным посланием

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к нижегородцам. Фото: принтскрин видео.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий обратился к нижегородцам с пасхальным посланием. Текст праздничного поздравления опубликован на сайте Нижегородской митрополии.

В своем обращении он отметил, что в такой светлый праздник Воскресения особенно явно открывается смысл жизни каждого верующего. Библеский сюжет позволяет задуматься о том, чтобы жить жизнью праведника, прославлять Бога и творить благие дела, культивировать веру, любовь и добродетель. Все это становится тем самым христианским служением, которое Церковь осуществляет в мире.

- Перед нами стоят те же вызовы века сего, которые всегда пытались одолеть Церковь Христову и заглушить в душе человеческой прорастание семени слова Божия. Вражда, противостояние и оскудение любви в современном мире приобрели невиданный масштаб, поэтому наша задача – утверждать любовь и правду во Христе, противостоя злу деятельным добром. Помочь нуждающемуся, поддержать сомневающегося, найти доброе слово для страждущего – вот то участие, которого ждут от нас наши близкие, - сказал Георгий.

В трудный час против зла поможет молитва, которая, по слову святителя Иоанна Златоуста, «без оружия побеждает врагов видимых и невидимых». Ну и, конечно, нельзя терять веру, которая является великой силой.

- Пусть свет нашей веры, зажженный от благодатного огня гроба Господня, светит всему миру, в котором смерть побеждена Воскресением Христовым! Воистину Христос Воскресе! - закончил свою речь митрополит.

Напомним, опубликована программа мероприятий на Пасху в Нижнем Новгороде 16 апреля 2023 года.

Также предлагаем ознакомиться со схемой движения транспорта на Пасху. В праздничный день некоторые дороги будут перекрыты из-за крестного хода, маршрут некоторых автобусов временно изменится.