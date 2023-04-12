Опубликована программа мероприятий на Пасху в Нижнем Новгороде 16 апреля 2023 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать главный церковный праздник – Воскресение Христово. В храмах и церквях Нижнего Новгорода пройдут пасхальные службы, а в центре города состоится традиционный крестный ход, в завершении которого все его участники смогут отведать гигансткий кулич и царь-пасху. Рассказываем, как пройдет Пасха в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Программа мероприятий на Пасху в Нижнем Новгороде 16 апреля 2023 года: церкви

Если вы думаете, где встретить Пасху в Нижнем Новгороде в 2023 году, смело отправляйтесь в ближайшую церковь или кафедральный собор Александра Невского на Стрелке – там пройдут основные праздничные мероприятия. 15 апреля в 23:15 митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественное служение Пасхальной полунощницы, Пасхальной утрени и Божественной литургии. В эту ночь и в само воскресенье праздничные богослужения пройдут в 68 храмах и монастырях Нижнего Новгорода.

В Автозаводском районе богослужения пройдут в храмах на улицах Дьяконова, Героя Смирнова, Гнилицкая, Мончегорская, Фучика, на Южном бульваре, Янтарном переулке, проспектах Молодежном и Ильича, а также в поселке Доскино и в церкви на Новостригинском кладбище.

В Канавинском районе приобщиться к празднику Пасхи помимо кафедрального собора можно будет в храмах на улицах Стрелка, Гордеевская, Движенцев, Интернациональная, Аэродромная, а также в Спасском Староярмарочном соборе на Ярмарочном проезде.

В Ленинском районе богослужения пройдут в церквях на улицах Суздальская, Даргомыжского и Трамвайная.

Жители Московского района смогут сходить на службу в храмы на улицах Люкина, 50 лет Победы, Топольной, а также в поселке Березовая Пойма, Сормовского района – на улицах Щербакова, Коновалова, КИМа, Баррикад, Планетная, а также на проспекте 70 лет Октября.

Жители Приокского района смогут отпраздновать Пасху в храмах на проспекте Гагарина, улицах Ларина, Кащенко, Сахарова, Анкудиновское шоссе, а также в Новинках, Сартакове и Ближнем Константинове.

В Нижегородском и Советском районах пасхальные богослужения пройдут более чем в 20 храмах: на улицах Горького, Бекетова, Ильинской, Добролюбова, Заломова, Большой Покровской, Печеры Слобода, Короленко, а также в Зеленом городе, в Кремле и других местах.

Программа мероприятий на Пасху в Нижнем Новгороде 16 апреля 2023 также включает праздничные богослужения в Благовещенском и Крестовоздвиженском монастырях и в архиерейском подворье храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Как отмечать Пасху в Нижнем Новгороде 2023: крестный ход

16 апреля в Нижнем Новгороде состоится традиционный Пасхальный крестный ход. Праздничное шествие начнется в 15.00 около Архангельского собора в Нижегородском кремле.

Из кремля участники Крестного хода отправятся на Большую Покровскую, Лыкову дамбу, по Зеленскому съезду к площади Народного единства. Далее маршрут пройдет через улицу Рождественскую и Канавинский мост, а заключительной точкой станет собор Александра Невского на Стрелке.

Здесь митрополит Георгий освятит гигантский кулич весом 200 кг и царь-пасху весом 370 кг.

- Кулич-великан в Нижнем Новгороде уже более десяти лет выпекает компания «Сормовский хлеб». Готовится этот кулич по старинной технологии с применением опары, из большого количества яиц, масла, муки, изюма и сахара. Царь-пасха будет выполнена по традиционному рецепту одной из молочных компаний в Ростове-на-Дону, - рассказали в Нижегородской митрополии.

Угоститься пасхальными десертами смогут все желающие.

Где встретить Пасху в Нижнем Новгороде

Светлая седмица в этом году приходится на 17-22 апреля. Пост окончен, всю пасхальную неделю можно поздравлять родных и близких, поминать усопших родственников и посещать кладбища.

- Этот праздник всегда вызывал у людей чувство обновления и радости, надежды и веры в лучшее. В его основе – победа жизни над смертью, правды над ложью. Для каждого человека общий смысл праздника соединяется с личными переживаниями. В это время принято делать добрые дела, помогать ближним, поддерживать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Пусть и сейчас Пасха будет наполнена добротой и взаимопониманием! – поздравил нижегородцев губернатор Глеб Никитин.

21 апреля в Нижнем Новгороде пройдет XVI Пасхальный хоровой собор - он состоится в кафедральном соборе Александра Невского. На мероприятии будет присутствовать митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В Пасхальном хоровом соборе примут участие коллективы из разных городов, в том числе из Нижнего Новгорода и области, Оренбурга, Липецка и других. Режиссером выступит главный дирижер хорового собора – лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии Нижнего Новгорода, художественный руководитель и главный дирижер Муниципального камерного хора «Нижний Новгород» Иван Стольников.

Незадолго до праздника Пасхи – 14 апреля - в зоопарке «Лимпопо» состоится мастер-класс по росписи страусиных яиц. Опытом по росписи яиц с участниками мастер-класса поделится профессиональная художница.

- Перед росписью яйца пройдут обязательную процедуру подготовки: из них через узкое отверстие будет извлечено все содержимое, благодаря чему яйцо сможет храниться у владельца не один десяток лет. Раскрашенные профессиональным художником яйца эму нижегородцы смогут приобрести в качестве сувенира в зоомагазине зоопарка, - рассказали в пресс-службе зоопарка.