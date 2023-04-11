Стало известно, как будет ходить общественный транспорт на Пасху 2023 в Нижнем Новгороде. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

В грядущее воскресенье православные христиане отмечают главный церковный праздник – Воскресение Христово. В храмах Нижнего Новгорода в этот день пройдут пасхальные богослужения, многие горожане по традиции поедут на кладбища, чтобы навестить усопших родственников и привести в порядок места захоронений. Чтобы нижегородцам было комфортно передвигаться по городу в этот день, в областном центре будет усилена работа общественного транспорта. Это коснется 25 маршрутов, сообщили «Комсомолке» в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

16 апреля будет усилена работа автобусов и маршруток, проходящих в непосредственной близости от храмов, церквей, соборов и кладбищ. В частности, речь идет о маршрутах А-62, А-80, А-28, А-53а, А-53, А-65, А-90, А-12, А-51, А-72, А-31, А-43, А-26, А-27, Т-29, Т-49, Т-86 Т-57, Т-76.

Некоторые перевозчики выйдут в рейсы по расписанию буднего дня – это Т-83, Т-65, Т-40,Т-87, Т-3, Т-370. Троллейбусы №5 и 31 будут ходить по расписанию выходного дня.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в Нижнем Новгороде состоится XVI Пасхальный хоровой собор. В нем примут участие коллективы из разных городов, в том числе из Нижнего Новгорода и области, Оренбурга, Липецка и других.