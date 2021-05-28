Завод ГАЗ начал производить кроссовер Volkswagen Taos в Нижнем Новгороде. ФОТО: Volkswagen Group Rus

Компания Volkswagen Group Rus начала производство своего нового кроссовера Volkswagen Taos на заводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Как сообщает Автостат со ссылкой на пресс-службу компании, новинка станет самым доступным и компактным кроссовером марки Volkswagen на российском рынке. 63 миллиона евро – размер инвестиции Volkswagen Group Rus в производство Volkswagen Taos – это около 6 миллиардов рублей.

Отмечено, что Нижний Новгород стал третьей в мире производственной площадкой, где производят новые Volkswagen Taos. Помимо Приволжской столицы, модель собирают в Пуэбле, Мексика, для поставок автомобилей в регион Северной Америки, а в Хенераль-Пачеко, Аргентина, – для Южной Америки. В Нижнем Новгороде производство Volkswagen Taos запущено в рамках партнёрства Volkswagen Group Rus и "Группы ГАЗ", в рамках которого на Горьковском автозаводе налажена контрактная сборка автомобилей Volkswagen и Skoda. Теперь Volkswagen Group Rus производит на Горьковском автозаводе четыре модели: Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia.

За время сотрудничества на нижегородском предприятии построили новые сборочный и кузовной цеха, модернизировали окрасочный цех, усовершенствовали логистическую систему и систему контроля качества.

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